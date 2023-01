Explosie na ongeval op E34: snelweg bijna hele nacht afgesloten in Beerse

Bij het ongeval reed een wagen achteraan in op een vrachtwagen. De aanrijding leidde tot een explosie en metershoge vlammen. Voor de bestuurder van de wagen kwam alle hulp te laat.

De snelweg werd afgesloten richting Antwerpen, maar vervolgens voor alle veiligheid ook richting Turnhout. Dat leidde volgens het Vlaams Verkeerscentrum tot wachttijden tot meer dan een uur.

Even werd er ook gevreesd dat de brand voor schade aan het wegdek had gezorgd, maar dat blijkt uiteindelijk niet het geval. Omstreeks 7 uur was de E34 weer vrij in beide richtingen, al blijft vooral richting Antwerpen de hinder nog groot. Over langere afstand is het nog steeds aangeraden om vanuit Nederland via Breda in plaats van via Eindhoven naar Antwerpen te rijden.