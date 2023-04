Explosie in centrum Antwerpen was 15de incident dit jaar: een overzicht

3 januari 2023: In de Deken De Winterstraat in Berchem is ‘s nachts een luide explosie te horen, waarna de voordeur vuur vat. Het is al de achtste keer dat een woning geviseerd wordt van de familie E.H., die sterke banden zou hebben met het drugsmilieu.

3 januari 2023: Diezelfde nacht moeten de hulpdiensten uitrukken naar Nieuwdreef in Merksem, waar de deur van een pand beschadigd raakt. Een nacht eerder was er al een incident aan dezelfde woning.

9 januari 2023: In de Nieuwdreef in Merksem is er alweer een incident. Deze keer nemen schutters een garagepoort onder vuur. Achter de garagepoort bevond zich een keuken waar enkele kinderen aanwezig waren. Een meisje van elf wordt geraakt en overlijdt in het ziekenhuis. Twee andere bewoners raken lichtgewond.

13 januari 2023: Onbekenden plegen een aanslag op een pand naast het BPost-kantoor aan de Kioskplaats in Hoboken. De daders lossen enkele schoten, laten brandbaar materiaal en een doodsbedreiging achter op een spandoek.

14 januari 2023: In de Koolstraat in Borgerhout gooien onbekenden met een zwaar type vuurwerk naar een woning. Het is het vroegere huis van een bekende drugscrimineel die bekend staat als ‘De Algerijn’. De woning werd in het verleden al vaker geviseerd, maar op het moment van de aanslag woonden er nieuwe bewoners.

20 januari 2023: In Hoboken wordt een explosief tot ontploffing gebracht in een appartementsgebouw. De daders lossen ook enkele schoten en hangen een spandoek op.

22 januari 2023: In Brasschaat wordt een aanslag met vuurwerk gepleegd op een pand aan de Bredabaan. Niemand raakte gewond. De politie kon twee verdachten arresteren.

29 januari 2023: Een week na de vorige explosie wordt een brand aangestoken aan hetzelfde pand aan de Bredabaan. Éen ruimte lijdt rookschade, maar de rest van het gebouw blijft gespaard.

19 februari 2023: Aan een schoonheidssalon in de Krijgslaan in Wilrijk is ‘s ochtends een luide knal te horen. De ontploffing wordt veroorzaakt door een zelfgemaakte brandbom.

19 februari 2023: Dezelfde nacht gebeurt quasi hetzelfde aan de Fruithoflaan in Berchem. Ook daar wordt een schoonheidssalon geviseerd met een explosief.

23 februari 2023: Aan pizzeria Lina in de Abdijstraat op het Kiel ontploft een brandbom. De nieuwe aanslag wordt gelinkt aan de familie C. uit Mechelen, die de dagen ervoor al meermaals geviseerd wordt.

18 maart 2023: In Wilrijk is raakt de gevel van een wokrestaurant beschadigd door twee ontploffingen kort na elkaar. Er is veel materiële schade, maar er vallen geen gewonden.

23 maart 2023: In de Kortrijkstraat in Borgerhout ontploft een explosief aan de woning van Bilal B., een veroordeelde crimineel. Er is schade aan zes woningen en enkele voertuigen.

26 maart 2023: Een onbekende man opent het vuur op een woning in de Florastraat in Borgerhout. Een kogel doorboorde een venster boven de inkomdeur. De aanslag wordt gelinkt aan een incident de dag eerder, waarbij de politie drie mannen arresteerde die probeerden een bom tot ontploffing te brengen in de buurt van de Jan De Laetstraat.