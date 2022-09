Explosie beschadigt woning in Merksem: mogelijk opnieuw Antwerps drugsgeweld

“De explosie vond rond half vier plaats," aldus Willem Migom van de Antwerpse politie. “Veel kan over de feiten nog niet met zekerheid gezegd worden. DOVO en het gerechtelijke labo zijn ter plaatse en de federale gerechtelijke politie zal het onderzoek verder voeren. Er wordt wel gezocht naar daders binnen het drugsmilieu.”

Het gaat om een appartementsgebouw van drie verdiepingen. Ook de brandweer werd in eerste instantie opgeroepen, maar kon even later weer vertrekken. Over het type explosief dat is gebruikt, evenals over het mogelijke doelwit van de daders, is nog niets geweten. Van gewonden is er momenteel geen sprake.

Ondanks dat de schade in verhouding met andere aanslagen de afgelopen maandag mee lijkt te vallen, heeft de knal de buurtbewoners toch opgeschrikt.

Lees ook ‘Gasten van 20 jaar weten al heel goed: ik leg geen verklaringen af’: advocaten over drugsgeweld ‘Spiraal van drugsgeweld is begonnen na conflict tussen Antwerpse bende en hun Nederlandse opdrachtgevers’: kenners over drugsoorlog