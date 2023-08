Experts kritisch over pil tegen postnatale depressie: ‘Meer en onafhankelijk onderzoek is nodig’

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA keurt het eerste medicijn goed dat ‘snel’ en ‘specifiek’ werkt tegen postnatale depressie. Maar experts zijn kritisch. ‘Dit lijkt enkel beloftevol voor een specifieke groep’, zegt perinataal psychiater Titia Hompes (UPC KU Leuven).

Tussen de 10 en de 20 procent van de moeders krijgt een ‘perinatale’ depressie: somberheid, angsten en wanhoop die het dagelijkse leven belemmeren en die opduiken vanaf de conceptie tot één jaar na de bevalling. In de VS keurt de FDA nu zuranolon goed, een antidepressivum voor wie vlak na de bevalling depressief wordt. Je slikt de pil twee weken lang dagelijks.

Zuranolon ondervangt de sterke hormonale schommeling net voor en na de bevalling, waarbij oestrogeen en progesteron eerst pieken en dan scherp afnemen. Bij sommigen kan dat de aanleiding zijn voor een depressie. De nieuwe pil gaat, zoals progesteron, inwerken op bepaalde stofwisseling in de hersenen die de gemoedstoestand reguleert en die dus een rol kan spelen bij depressie.

Doorgaans krijgen patiënten psychotherapie, al dan niet in combinatie met antidepressiva. In vergelijking daarmee zou de nieuwe pil voordelen bieden. Dat moet blijken uit twee studies die producent Biogen and Sage Therapeutics bij de FDA indiende. Daarin scoort een meerderheid (72 procent en 57 procent) die zuranolon kreeg na twee weken 50 procent minder slecht op een screeningstest voor depressie en zijn de eerste effecten soms al na drie dagen merkbaar.

“Die snelle impact kan een plus zijn tegenover andere antidepressiva, waarvan we moeten meegeven dat ze pas na enkele weken resultaten kunnen verwachten”, zegt perinataal psychiater Titia Hompes. “Voor iemand die lijdt is dat een bittere boodschap.”

Ook de korte duur van de behandeling en het feit dat dit specifiek een middel is tegen postnatale depressie kan winst zijn, want antidepressiva neem je lange tijd en er kleeft een stigma aan. Een middel speciaal tegen postnatale depressie benadrukt hoe er biologische oorzaken zijn en het dus niet iets is waar vrouwen zich voor moeten schamen, zeggen artsen inThe New York Times.

Maar Hompes en haar Nederlandse collega Mijke Lambregtse-van den Berg (Erasmus MC) hebben ook bedenkingen. “De enige twee studies zijn gefinancierd door de producent. Meer en onafhankelijk onderzoek is nodig”, zegt Hompes. “Bovendien liepen die studies maar tot 45 dagen na de bevalling. We weten dus niets over het effect op lange termijn.”

Ook is deze pil wellicht alleen geschikt voor een specifieke groep vrouwen bij wie de depressie een hormonale basis heeft. “Maar er zijn naast biologische bijna altijd ook sociale en psychologische factoren voor een perinatale depressie, zoals perfectionisme en onvoldoende steun. En vrouwen kunnen dat meemaken vanaf de conceptie tot een jaar na de bevalling”, zegt Hompes. “Zuranolon richt zich enkel op vrouwen bij wie de hormonale dip na de bevalling de doorslag geeft. Dat is een minderheid.”

Lambregtse-van den Berg vraagt zich af of zuranolon echt beter of specifieker werkt: “In de studies herstelde zo’n 50 procent van de vrouwen die zuranolon kreeg en zo’n 30 procent van wie een placebo kreeg. Dat is vergelijkbaar met de effectiviteit van antidepressiva bij depressie in de algemene populatie.”