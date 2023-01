Exit Rafael Nadal: titelhouder raakt geblesseerd en verliest in tweede ronde Australian Open

De 36-jarige Nadal werd bij 4-3 in de tweede set door zijn Amerikaanse tegenstander de hoek ingestuurd en Nadal probeerde de bal te halen door zich te strekken. Bij het reiken naar de bal liep de Spanjaard een fysiek ongemak op. Met een bezorgde grimas bleef hij vervolgens bij de boarding staan en hij greep naar de zone rondom zijn linkerbovenbeen en linkerheup.

Nadal stond met een break achter in de tweede set toen hij de blessure opliep. Na een behandeling buiten de baan pakte Nadal zijn racket weer op, tot genoegen van het publiek, maar hij bewoog slecht. Met risicovol en agressief tennis hield Nadal lange tijd stand in de derde set, maar bij 5-5 werd hij gebroken. McDonald serveerde het duel vervolgens eenvoudig uit.

Na 2 uur en 32 minuten zat de lijdensweg erop voor de tweevoudig kampioen.

Lees ook Achter de mokerslagen schuilt vaak een broze geest

Nadal won het toernooi in Melbourne in 2009 en 2022. Alleen in 2006 werd hij eerder uitgeschakeld op de Australian Open. Zeventien jaar geleden verloor hij in de openingsronde van zijn landgenoot Fernando Verdasco.

Nadal, die vorig jaar in een zinderende finale de Rus Daniil Medvedev in vijf sets versloeg, was als eerste geplaatst na de afmelding van zijn landgenoot Carlos Alcaraz.