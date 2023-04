Ex-vriend van moeder van doodgemartelde Raul (9) verzet zich niet tegen overlevering aan ons land

De ex-partner van de moeder van Raul werd vrijdag 14 april gearresteerd in het Nederlandse Bakel naar aanleiding van een Europees aanhoudingsmandaat afgevaardigd door de onderzoeksrechter in Gent. De man werd vandaag voorgeleid bij de Officier van Justitie in Nederland.

De Nederlandse autoriteiten lieten het parket van Oost-Vlaanderen weten dat de verdachte zich momenteel niet verzet tegen zijn overlevering, en kiest voor de verkorte procedure. Hij zal vermoedelijk woensdag of vrijdag voor de rechter in Amsterdam moeten verschijnen, waar hij nog kan afzien van zijn keuze of deze kan bevestigen. Daarna zal de rechter in Amsterdam oordelen of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan om de verdachte over te leveren aan België. Als definitief wordt besloten tot de verkorte procedure, dan kan hij volgens het Nederlandse openbaar ministerie binnen vier of vijf werkdagen overgeleverd worden aan ons land.

Zijn advocaat Wiekash Ramnun zegt dat de 34-jarige Nicu C. geschokt is door het hele gebeuren. Hij wil echter niets kwijt over zijn standpunt. “Ik wil dus niet zeggen of hij de feiten toegeeft of ontkent”, aldus Ramnun.

Ondertussen is het onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld tijdens de laatste uren van Rauls leven in volle gang. Het parket geeft verder geen informatie over de omstandigheden van zijn overlijden of over de mogelijke betrokkenheid van de verdachten.

Het lichaam van de 9-jarige jongen werd donderdag uit het Houtdok gehaald in Gent. Het lichaam zat in een sportzak en zou eind januari al in het water gedumpt zijn, maar dat kwam pas aan het licht nadat buitenlandse familieleden alarm sloegen. De 34-jarige moeder Yoana M. werd vorige week aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van onder meer doodslag en lijkverberging.

De jongen zou ook het slachtoffer geweest zijn van zwaar familiaal geweld, maar het Oost-Vlaamse parket - dat oproept tot sereniteit - geeft geen details over de autopsie. Volgens de vrouw zou de man verantwoordelijk zijn voor de dood van de jongen, maar het onderzoek moet daarover nog meer duidelijkheid brengen.