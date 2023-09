Ex-topman van Alibaba verlaat Chinese groep

In maart raakte bekend dat Alibaba, dat al lang in het vizier van de Chinese autoriteiten ligt, zich zou opsplitsen in zes onderdelen. De bedoeling was om een aparte beursnotering te vragen. De historische topman Daniel Zhang zou intern worden vervangen, normaal moest hij vanaf maandag de cloudafdeling gaan leiden. Maar dat gebeurt dus niet, Zhang verlaat na 16 jaar het bedrijf, zo kondigde Alibaba verrassend aan. Over de reden voor zijn vertrek, werd niets gezegd.

Eddie Yongming Wu is de nieuwe CEO van het concern, terwijl Joseph C. Tsai voorzitter word.