Ex-Sovjetleider Michail Gorbatsjov (91) overleden

Gorbatsjov was van 1985 tot 1991 secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en was de laatste president van de USSR, van maart 1990 tot eind december 1991. Hij wordt gezien als een hervormer van de toenmalige alleenheersende partij. Dat leidde tot het einde van de Koude Oorlog en uiteindelijk ook tot het uiteenvallen van het land. Maar hij maakte ook de hereniging van Duitsland mogelijk.

Met zijn nieuw beleid maakte hij Russische begrippen wereldwijd bekend, zoals glasnost (openheid) en perestrojka (hervorming).

Toen in 1989 pro-democratische protesten uitbraken in de Oost-Europese landen van de Sovjet-Unie, weigerde hij de betogingen met geweld de kop in te drukken, in tegenstelling tot eerdere leiders van het Kremlin die tanks stuurden om opstanden in Hongarije in 1956 en Tsjecho-Slowakije in 1968 te stoppen.

De protesten voedden het streven naar autonomie in de 15 republieken van de Sovjet-Unie, die in de daaropvolgende twee jaar op chaotische wijze uiteenviel. Gorbatsjov probeerde tevergeefs om die ineenstorting te voorkomen.

Gorbatsjov ontving in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede.