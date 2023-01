Ex-Rode Duivel Marouane Fellaini betrokken bij vechtpartij tijdens avondje uit in Brussel

De voormalige Rode Duivel voetbalt momenteel voor Shandong Taishan in de Chinese Super League. Aangezien het seizoen daar stilligt, besloot hij met een van zijn broers een avondje te gaan stappen. De locatie was Lily’s Restaurant & Club, gelegen vlak bij de Louizalaan. Daar liep het in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks kwart voor één mis.

“We hebben een oproep binnengekregen voor een geval van slagen en verwondingen in de Emile De Motlaan. Van zodra de politie ter plaatse kwam, werden de partijen gescheiden”, aldus de politie. “Er waren vier personen bij betrokken en allen verklaarden slagen te hebben gekregen. Een proces-verbaal is opgesteld en het onderzoek is bezig. Hierbij zullen de beschikbare camerabeelden worden bekeken zodat duidelijk wordt wat er exact gebeurd is. Het klopt dat de broers Fellaini hierbij betrokken zijn.”