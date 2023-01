Ex-rijkswachter Robert Beijer aangehouden in Thailand na illegaal verblijf: huiszoeking bezig in kader van zaak Bende van Nijvel

In Pattaya vindt momenteel een huiszoeking plaats in de woonst van de voormalige Belgische rijkswachter. Daar wordt door het Belgische gerecht gezocht naar elementen die Beijer aan de Bende van Nijvel kunnen linken. Maar het zijn de Thaise autoriteiten die Beijer hebben gearresteerd omdat hij illegaal in het land verbleef.

De naam van Robert Beijer, alias ‘Bob’, duikt al langer op in de zaak van de Bende van Nijvel. Hij werd al meermaals in verdenking gesteld en ondervraagd. Hij heeft zelfs al een leugendetectortest met succes doorstaan. Bij gebrek aan bewijs is Robert Beijer, nu in de zeventig, nooit aangeklaagd. Hij heeft altijd ontkend iets met de Bende te maken te hebben. Hij bekende wel andere criminele activiteiten.

We vullen dit bericht aan met de laatste ontwikkelingen.