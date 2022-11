Ex-premier Netanyahu claimt overwinning in Israëlische verkiezingen en wil ‘stabiele regering’ vormen

De Likud-partij van Netanyahu zelf haalt volgens de voorlopige uitslagen 33 zetels. Zijn belangrijkste coalitiegenoot, de ultra-rechtse partij Otzma Yehuda (Joodse Kracht) van Itamar Ben-Gvir, staat op veertien of 14 zetels. Samen met twee ultraorthodoxe coalitiegenoten Shas en UTJ brengt dat het totaal op 69. De centrumpartij Yesh Atid van huidig premier Yair Lapid zou 25 zetels halen. De definitieve uitslag wordt later vandaag verwacht.

De eerste exitpolls gaven gisterenavond een niptere overwinning van 61 zetels voor Netanyahu’s blok. Desondanks claimde de ex-premier de overwinning toen al tegenover zijn aanhangers. "We hebben een geweldige vertrouwensstemming gewonnen dankzij het volk van Israël”, aldus Netanyahu op het hoofdkwartier van zijn partij. “We staan aan de vooravond van een heel grote overwinning.” Netanyahu wil vanaf woensdag aan de slag gaan om een “stabiele, nationale regering” te vormen, zei hij nog.

De verkiezingen van dinsdag waren de vijfde in vier jaar tijd. Al die verkiezingen gingen in feite maar over een ding: het lot van Netanyahu. De krappe meerderheid bevestigt hoe verdeeld de Israëlische samenleving is. De helft van de bevolking is fel tegen een terugkeer van de van corruptie verdachte Netanyahu, die de rechtse en orthodoxe rest van het land achter zich heeft verzameld.

De verdeeldheid was zo groot dat de afgelopen keren allerlei partijen en partijtjes in coalities bij elkaar moesten worden geschraapt, coalities die vervolgens binnen de kortste keren uit elkaar vielen. Netanyahu probeerde koste wat het kost de post van premier te heroveren. En ditmaal mogelijk met succes. Het premierschap zal hem, zegt The Washington Post, meer greep geven op de corruptieprocessen die tegen hem zijn aangespannen.