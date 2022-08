Ex-hoofdredacteur VTM-nieuws Kris Hoflack verlaat Vlaams Parlement

Hoflack kondigde zijn afscheid zelf aan een in een e-mail aan de leden van het Vlaams Parlement. “Ik hou eraan jullie op de hoogte te brengen van het feit dat ik het parlement in de tweede helft van september verlaat om aan de slag te gaan als CEO van een grote Vlaamse uitgeverij in Antwerpen”, klinkt het. Concreet gaat het om Standaard Uitgeverij.

“Ik heb er lang over getwijfeld, want ik zat graag in het parlement”, zegt Hoflack aan De Morgen. “Maar soms moet een mens eens iets zots doen. Standaard is een ambitieuze uitgeverij, dus ik heb er veel zin zin.” Een opvolger voor zijn rol bij het Vlaams Parlement is nog niet aangeduid.

Hoflack maakte carrière als hoofdredacteur bij de VRT Nieuwsdienst en later in dezelfde functie bij de concurrentie van VTM Nieuws. Na een geschil onder hoofdredacteurs verliet hij in 2018 de gebouwen van Medialaan. Een jaar later werd hij aangesteld als directeur communicatie bij het Vlaams Parlement.

Daar liet Hoflack vooral een stempel na met de uitbouw van de eigen omroep, Vlaams Parlement TV. Daarvoor trok Hoflack voormalig VTM-journalist Jan Demeulemeester aan. Intussen werd die opgevolgd door een andere oudgediende van de Wetstraatverslaggeving, Marc Van de Looverbosch, die in 2019 nog op pensioen moest vertrekken bij de VRT.

“Ik ben vooral trots dat we de uitstraling van het parlement hebben kunnen moderniseren, met bijvoorbeeld een nieuwe website en een nieuw logo. Als er één ding is waar ik spijt van heb, dan is het dat de festiviteiten voor de vijftigste verjaardag van het Vlaams Parlement niet konden doorgaan door corona”, klinkt het nog.