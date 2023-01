Ex-commandant Wagner-groep vlucht naar Noorwegen en ‘wil getuigen over oorlogsmisdaden’

De 26-jarige Andrej Medvedev werd opgepakt nadat hij illegaal de grens was overgestoken, zei zijn Noorse advocaat Brynjulf Risnes aan het Franse persagentschap AFP. “Hij is bereid om over zijn ervaring in de Wagner-groep te praten met mensen die onderzoek doen naar oorlogsmisdaden”, zei Risnes.

In een door de Russische mensenrechten-ngo Gulagu uitgezonden interview vertelt de man, die bevestigt dat hij een desserteur is, dat zijn contract ongevraagd verlengd werd nadat hij meerdere maanden had gevochten in Oekraïne voor de Russische organisatie geleid door zakenman Jevgeni Prigozjin.

“Mijn vroegere werkgevers hebben geprobeerd me terug te vinden, de Wagner-groep, Prigozjin en zijn bende, de FSB (Russische geheime dienst, red.). Ze hebben via het Russische ministerie van Binnenlandse zaken een opsporingsbericht uitgevaardigd vanwege een misdaad”, vertelt hij.

“Ik liep het risico ontvoerd, vermoord of doodgeschoten te worden, of nog erger, veroordeeld tot de voorhamer zoals Nuzhin.” Yevgeny Nuzhin, een ex-gedetineerde en deserteur uit Wagner werd gruwelijk geëxecuteerd met een voorhamer. Die executie werd gefilmd en half november openbaar gemaakt.

Noorwegen

De opgepakte man zegt dat hij de leider was van een peloton van een tiental mannen en vertelt hoe hij een bevroren rivier overstak, namelijk de Pasvikelva, die Rusland van Noorwegen scheidt in het Hoge Noorden, met een Russische patrouille op zijn hielen.

“Ik hoorde honden blaffen, ik draaide me om, ik zag mensen met zaklampen op ongeveer 150 meter die in mijn richting liepen”, aldus nog de man. “Ik heb twee schoten gehoord, de kogels suisden in de verte (...). Ik rende over het ijs met behulp van het licht van de huizen, ongeveer twee kilometer”, vervolgt hij.

Volgens zijn advocaat liep hij daarna op enkele Noren af en hij vertelde hen dat hij illegaal de grens was overgestoken. Even later werd hij door de politie opgepakt.

Nog volgens de advocaat had zijn cliënt besloten zijn contract met Wagner niet te verlengen omdat hij “iets heel anders had meegemaakt dan hij verwacht had”.

Dat de jonge Rus voor Wagner heeft gevochten, kon niet onafhankelijk bevestigd worden.

Wagner-leider Prigozjin eind december bij de begrafenis van een huurling in Sint-Petersburg. Beeld AP

De huurlingengroep Wagner, die ook erg aanwezig is in Afrika, wordt verdacht van talrijke gevallen van misbruik in Oekraïne. Waarnemers stellen dat Wagner grofweg 10 procent van de Russische strijdkrachten in Oekraïne levert. Wagner-huurlingen speelden afgelopen week een prominente rol bij de verovering van het overigens niet erg belangrijk geachte stadje Soledar in de regio Donetsk.