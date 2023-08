Evenveel misdrijven in Brussel-Zuid als in alle 13 stations van de Vlaamse centrumsteden samen

In Antwerpen varieert het aantal criminele feiten tussen de 648 en 853 in en rond stations, en gaat het vooral om diefstallen. In Gent is dat iets meer, met een piek van 1.003 misdrijven in 2021, en in de kleinere steden gaat dat meestal om enkele tientallen.

In Sint-Gillis, de Brusselse gemeente waar het Zuidstation zich bevindt, ging het in 2020 en 2021 echter telkens om zo’n 3.500 misdrijven, of ongeveer tien per dag. Dat is ongeveer evenveel als alle dertien Vlaamse centrumsteden samen.

In 2019 is dat aantal zelfs een pak hoger dan in die dertien steden (4.205 versus 2.807), in 2018 ietsje lager. De meest voorkomende misdrijven in Brussel-Zuid zijn diefstal en afpersing, daarna volgen drugs.