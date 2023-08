Evenepoel wint in kletsnatte ploegentijdrit meteen tijd op Roglic en Vingegaard, dsm-firmenich wint eerste rit

De Ronde van Spanje ging vandaag van start met een ploegentijdrit. Maar wat een feestelijke opening in Barcelona moest worden, draaide uit op een kleine farce. Door de hevige regen veranderden de Barcelonese straten in een schaatsbaan. Verschillende renners schoven onderuit: Jayco-AlUlah zag zo goed als de hele ploeg tegen het asfalt gaan, bij Ineos Grenadiers ging Laurens De Plus tegen de grond. Onze landgenoot haalde de finish niet en werd met een ziekenwagen afgevoerd. Zijn Vuelta zat er zo al heel snel op.

Intussen had dsm-firmenich lang de voorlopige toptijd in handen, maar de grote kanonnen moesten nog komen. Topfavoriet Jumbo-Visma zou z'n faam niet waarmaken: de geel-zwarte formatie van Primoz Roglic en Jonas Vingegaard nam geen risico’s en bolde binnen op 32 seconden. Dan kwam Movistar dichter, maar de Spaanse ploeg strandde op 55 honderdsten.

Enkel het als laatste gestarte Soudal Quick-Step kon dsm-firmenich dan nog van de dagzege houden. In een intussen pikdonker Barcelona deden Evenepoel en co het voortreffelijk, maar ze kwamen aan de finish zes tellen te kort. Maar misschien belangrijker: Evenepoel pakte zo op dag één al meteen een kleine halve minuut tijdswinst op concurrenten Roglic en Vingegaard.

De overwinning van de dag was dus voor dsm-firmenich. De jonge Italiaan Lorenzo Milesi, die als eerste van zijn ploeg over de finish reed, start zo morgen in de eerste leiderstrui.