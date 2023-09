Evenepoel loopt uit op concurrentie in het klassement, maar moet tijdritzege aan ongenaakbare Ganna laten

Een ommetje van net geen 26 kilometer in Valladolid. Een beetje technisch in het begin, maar vooral een tijdrit rechttoe rechtaan. Kortom, een chronoproef voor echte specialisten en een kans voor Remco Evenepoel om als wereldkampioen tijdrijden kostbare seconden terug te pakken op zijn concurrenten voor de eindzege in deze Vuelta.

Evenepoel schatte vooraf in dik onder het halfuur te moeten duiken om de tijdrit naar zijn hand te zetten. Dat bewees de eerste richttijd van Europees kampioen Stefan Bissegger. De Zwitser klokte af in 28 minuten en 18 seconden, maar die chrono stond meteen onder druk omdat met Filippo Ganna al snel een nieuwe specialist onderweg was.

De Italiaan blies de vorige chrono’s met overmacht van de tabellen. In Valladolid stopte de klok op 27 minuten en 39 seconden. Van een kanontijd gesproken. Ganna was goed voor een gemiddelde snelheid van net geen 56 kilometer per uur, een meer dan vette kluif voor Evenepoel, Roglic, Vingegaard en co. Zij wisten wat hen te doen stond.

Filippo Ganna. Beeld Photo News

Helaas, want aan het eerste tussenpunt bleek Ganna een categorie apart. Roglic en Evenepoel benaderden de Italiaan nog het meest door na 12,5 kilometer slechts een tiental seconden prijs te geven. Beiden gingen op dezelfde marstabel door tot aan de meet. Roglic kwam uiteindelijk binnen op 36 tellen van Ganna. Evenepoel deed haasje over; dankzij een sterk slotakkoord gaf hij amper 16 seconden prijs.

De wereldkampioen tijdrijden pakte daarmee 20 seconden op Primoz Roglic. Het tijdsverschil met Tourwinnaar Jonas Vingegaard bedroeg een minuut, hij was samen met Enric Mas de tegenvaller van de dag. Ook Juan Ayuso verloor om en bij de minuut op Evenepoel. Ondanks het mislopen van de zege toch een succes voor onze landgenoot.