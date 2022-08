Evenepoel knalt naar tijdritzege in Vuelta: eerste etappe in grote ronde en steviger in het rood

Daags na de rustdag mochten de tijdritfietsen opnieuw van stal gehaald worden in de Vuelta. Na de ploegentijdrit in Utrecht volgde een individuele race tegen de klok richting Alicante. Remco Evenepoel kende het parcours als zijn broekzak en wilde maar wat graag winnen in het rood, al moest onze landgenoot dan wel voorbij Primoz Roglic. De Sloveen was tot vandaag ongeslagen in tijdritten op Spaanse bodem. Zou die straffe reeks overeind blijven?

Ploegmaat Rémi Cavagna zette alvast een goeie richttijd neer voor Evenepoel. De Fransman - niet voor niets ook bekend als de ‘TGV van Clermont-Ferrand’ - blies de tegenstand weg en zette met een gemiddelde van 54 kilometer per uur een kanontijd neer aan de finish. Ex-wereldkampioen Rohan Dennis stelde dan weer teleur - de Australiër verloor bijna anderhalve minuut op Cavagna.

Beeld Photo News

Bij gebrek aan meer echte specialisten was het daarna uitkijken naar het duel tussen Roglic en Evenepoel. De Sloveen bleef aan het eerste tussenpunt in de buurt van Cavagna, maar Evenepoel koerste in een andere categorie. Na een kanonstart smeerde onze landgenoot de titelverdediger al 21 seconden aan. De toon was gezet.

Beeld BELGA

Ook in het resterende deel van de tijdrit bleef Evenepoel als een vliegmachine over het Spaanse asfalt zoeven. Enric Mas, die 2 minuten voor hem was gestart, kon onze landgenoot maar net voorblijven aan de finish. Evenepoel trok er zich niets van aan en perste er nog een stevige sprint uit, om uiteindelijk maar liefst 48 seconden onder de tijd van Roglic te duiken en zo zijn eerste rit in een grote ronde te winnen.

In de stand loopt Evenepoel dankzij deze nieuwe knalpresatie nog wat verder weg van zijn belagers. Roglic volgt als enige nipt op minder dan 3 minuten.

Evenepoel: ‘Droom die uitkomt’

Op de rollen gaf Remco Evenepoel na zijn straffe tijdritzege in de Vuelta het flashinterview. “Ik ken mijn voorsprong nog niet. 48? Wel, dat is een mooie verrassing. Het was perfect dat Rémi (Cavagna, red.) zo’n goeie tijdrit reed. In de bus kon ik zien dat iedereen - vergelijken met zijn tijd - vertraagde in het tweede deel van het parcours. Dus ik wist dat ik de hele tijdrit lang één vermogen moest vasthouden. Mijn benen voelden zo zwaar aan in de finale, met dat knikje nog in de laatste kilometers. Maar het is superleuk om mijn eerste rit in een grote ronde te winnen, een geweldig gevoel. Ik ben zo blij. Dit is een droom die uitkomt. Nu gaan we vechten om deze Vuelta te winnen. Het team zit vol vertrouwen, iedereen rijdt zo goed.”