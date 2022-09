‘Eveline’ slaat net voor proces ook toe in Nederland, dit keer als ‘Ariana’

De man benaderde via valse profielen op sociale media een dertigtal mensen, vooral werknemers van een hotel in Nederland waar hij werkte, maar ook hotelgasten.

Dit keer gaf G.R. zich uit voor ‘Ariana’. Volgens de kranten van Mediahuis gebruikte hij daarvoor foto's van de Amerikaanse Hannah Harrell, een model en influencer met meer dan 600.000 volgers op Instagram. Sommige mannen gingen op de avances in en stuurden G.R. naaktfoto's, anderen roken onraad. Toen de zaak aan het licht kwam, zette het hotel de samenwerking met de man stop, maar er volgde geen klacht bij de politie.

Na zijn bekentenis over ‘Eveline’ in België, kwam de man onder strikte voorwaarden vrij in afwachting van zijn proces. Hij moet zich daarop verantwoorden voor onder meer belaging, afpersing, voyeurisme en de verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames. In ons land dienden twaalf slachtoffers een klacht in, onder wie enkele bekende Vlamingen.