‘Eveline’ maakte meer dan 100 slachtoffers, onder wie vierde BV

Begin oktober 2020 deden naaktfoto’s en -filmpjes van onder meer Peter Van de Veire, Stan Van Samang en Sean Dhondt de ronde op sociale media. Ze bleken uiteindelijk in de val gelokt te zijn door een jongeman uit Gent, die zich uitgaf als “Eveline” en hen overtuigde om beelden te sturen. Het ging om “catfishing” en de dader gebruikte daarvoor foto’s en filmpjes van een Australisch model.

De toen 27-jarige student G.R. werd opgepakt op zijn kot in Gent na onderzoek van de Federal Computer Crime Unit. Hij legde bekentenissen af en werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het dossier kwam in april vorig jaar voor verwijzing voor de raadkamer, maar de verdediging diende toen een verzoekschrift tot bijkomend onderzoek in. Terwijl het onderzoek uitgevoerd werd, werd de man eind november echter opnieuw opgepakt. Hij zou zijn terrein hebben verlegd naar Nederland, waar hij onder de naam “Ariana” zou geopereerd hebben. Hij zat enkele maanden in de cel maar kwam in maart vrij onder strenge voorwaarden.

Het hele onderzoek, ook rond de nieuwe feiten, werd onlangs afgerond. Daaruit blijkt volgens Het Laatste Nieuws dat R. meer dan honderd slachtoffers maakte, onder wie ook een vierde BV. In elk van die gevallen bewaarde hij de ontvangen naaktbeelden op zijn computer. De meeste slachtoffers zijn nooit geïdentificeerd, amper twaalf slachtoffers stelden zich burgerlijke partij.

De zaak zou vandaag opnieuw voor de raadkamer komen. Het openbaar ministerie wil G.R. verwezen zien naar de correctionele rechtbank voor valsheid in informatica, verspreiding zonder toestemming van seksueel getinte opnames, belaging, afpersing, voyeurisme en bezit van kinderporno.

De verdediging van de man heeft dinsdag echter een nieuw verzoek voor extra onderzoek neergelegd. “Ik kan bevestigen dat we een verzoekschrift tot bijkomend onderzoek hebben ingediend”, zegt Wahib El Hayouni, die samen met Jan Donkers de man verdedigt. “Over de inhoud kan ik geen details geven, maar het gaat wel om een onderzoek dat we naar aanleiding van de eerste raadkamer onmogelijk hadden kunnen vragen.”

Omdat het gaat om onderzoek met betrekking tot de tweede reeks feiten die in Nederland zouden gepleegd zijn, kan er voor de tweede keer extra onderzoek gevraagd worden. De onderzoeksrechter in Gent moet nu beslissen of dat opnieuw toegestaan wordt. Als het geweigerd wordt, kunnen de partijen nog in beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent.

De zaak zal woensdag onbepaald uitgesteld worden door de raadkamer, en vermoedelijk zal pas na het gerechtelijk verlof duidelijk worden of G.R. zich voor de strafrechter moet verantwoorden.