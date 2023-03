Euthanasie voor Geneviève Lhermitte, de vrouw die haar vijf kinderen ombracht

In december 2008 werd Lhermitte veroordeeld tot levenslang. Ze kwam in 2019 vrij en verbleef sindsdien in het psychiatrisch centrum Saint-Bernard in het Henegouwse Manage. Lhermitte stierf in het Leonardo da Vinci-ziekenhuis in Montigny-le-Tilleul. Ze vroeg en kreeg euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden.

Op 28 februari 2007 doodde Lhermitte haar vijf kinderen in de gezinswoning in Nijvel. Haar man, Bouchaïb Moqadem, was op reis in het buitenland. Eerst verdoofde ze de kinderen, daarna sneed ze hun keel door. De jongste, Mehdi, was drie. De oudste, Yasmine, veertien.