Europol legt werkwijze van drugsbendes in Antwerpen en Rotterdam bloot: zo sjoemelen ze met het ‘paspoort’ van containers

Dat er steeds meer drugs Europa binnenkomen via de havens, zal weinigen verbazen. Alleen al via de havens van Antwerpen en Rotterdam zou er de laatste jaren minstens 200 ton cocaïne Europa zijn binnengekomen. De Europese politieorganisatie Europol maakt zich dan ook ernstig zorgen over de groeiende impact van deze handel op onze veiligheid en legale economie. Die komen steeds meer onder druk te staan, luidt het in een nieuw rapport dat in samenwerking met de havens werd opgesteld.

Wat vooral opvalt, is dat drugsbendes steeds vaker gebruikmaken van pincodefraude. Dit systeem is redelijk simpel. Zodra een rederij betaald wordt voor de verscheping van een container, maakt zij een unieke pincode aan voor deze container. Met deze code bevestigt de rederij dat de container gelost mag worden in de haven van de bestemming, en dat de klant deze container mag komen ophalen aan de terminal. Deze code wordt ook overgemaakt aan de transportfirma die in naam van de klant de container zal ophalen.

“Bendes infiltreren in dit logistieke proces en gebruiken de pincodes van de containers waar ze drugs in hebben verstopt, liefst zonder medeweten van de eigenaar”, stelt Europol. “Deze codes worden dan overgemaakt aan de transporteurs van het eigen netwerk, zodat zij de containers kunnen ophalen.” Buiten de haven worden de drugs zo snel mogelijk uit de container gehaald. Sommige bendes proberen de container daarna nog naar de rechtmatige eigenaar te brengen, al blijft hij soms ook gewoon langs de kant van de weg staan of verdwijnt hij.

Rivaliteit op straat

Europol stelt vast dat bendes ook steeds vaker lokale netwerken opzetten van corrupte havenmedewerkers. Zij moeten de illegale goederen uithalen. “Als een neveneffect van deze activiteiten, en de rivaliteit die dit met zich meebrengt, vloeit er vaak geweld over naar de straten van de omliggende steden”, aldus de analyse. Afgelopen zaterdag werd er nog een zware aanslag gepleegd in Antwerpen, waarbij twintig huizen werden beschadigd. Ook Mechelen kampt met drugsgerelateerde aanslagen.

Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) onderstreept dit rapport het belang van grensoverschrijdende samenwerking, zowel tussen de havens als tussen de verschillende veiligheidsdiensten. “Met Rotterdam werken we al enkele jaren goed samen, maar de laatste jaren merken we ook interesse van andere grote havens als Hamburg, of die van Spanje en Portugal. Ook zij zijn gevoelig voor infiltratie”, zegt de woordvoerder van De Wever.

Op een speciale veiligheidstop met de Belgische en Nederlandse rederijen in februari werd al beslist om scherper te screenen op drugshandel. Toch is er volgens De Wever ook een belangrijke rol weggelegd voor de veiligheidsdiensten, die nog steeds onderbemand zijn. Zijn woordvoerder: “Federaal is men nu mondjesmaat in actie aan het schieten, onder andere door de zware tekorten bij de scheepvaartpolitie aan te vullen. Maar de federale gerechtelijke politie blijft fors onderbemand.”