▶ Europese ruimtesonde gelanceerd: Juice zet koers naar Jupiter

De lancering werd donderdag nog uitgesteld vanwege het weer. De voorspellingen lieten een verhoogde kans zien op blikseminslagen boven de Europese lanceerbasis in Kourou, Frans-Guyana. Daarop besloot de missieleiding de lancering 10 minuten voor het geplande vertrek uit te stellen.

Om bij Jupiter te komen, maakt ruimtesonde Juice een lange reis door het zonnestelsel. De sonde draait daarbij in steeds grotere banen rond de zon en gebruikt de zwaartekracht om genoeg snelheid te maken voor de oversteek. Het is de eerste keer dat een satelliet rond een andere maan dan onze eigen maan gaat draaien. De drie manen heten Ganymedes, Callisto en Europa.

De naam van de ruimtesonde is een afkorting van Jupiter Icy Moons Explorer. De Technische Universiteit in Delft is betrokken bij de missie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De universiteit heeft onder meer een instrument gebouwd waarmee de vluchtleiding tot op 100 meter nauwkeurig kan bepalen waar de satelliet vliegt en met welke snelheid.

In het bijzijn van koning en prins

Koning Filip en zijn zoon prins Gabriël waren dinsdag al afgereisd naar Frans-Guyana om de lancering bij te wonen. Ondanks dat de lancering gister werd uitgesteld, waren ze er vandaag weer bij. Filip staat bekend als een groot liefhebber van de ruimtevaart. Zo was hij in 1992 bij het vertrek van Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte. De koning en de prins volgden de lancering in het bijzijn van Raphaël Liégeois, de nieuwe Belgische astronaut.

Raphaël Liégeois, prins Gabriel, koning Filip en Josef Aschbacher, de directeur-generaal van de ESA. Beeld BELGA

“Het is historisch”, klinkt het bij staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS). “Het is de eerste keer dat een ander staatshoofd dan het Franse naar hier is afgezakt. Onze buren zijn zelfs een beetje jaloers op de interesse die onze koning toont voor de ruimtevaart.”

De lancering vormde tevens een uitgelezen kans om de Belgische technologische sector in de verf te zetten, goed voor bijna 20.000 jobs in het land. “De Belgische bedrijven hebben een sleutelrol gespeeld in het lanceerprogramma”, onderstreept Philippe Willekens, communicatiedirecteur bij het ESA.