Europese natuurplannen onder vuur: ‘Vlaanderen kan tot 172.000 hectare landbouwgrond verliezen’

Op initiatief van de West-Vlaamse christendemocraat Tom Vandenkendelaere (cd&v) hebben 25 Europarlementsleden uit 15 lidstaten een brief gestuurd naar klimaatcommissaris Frans Timmermans met de vraag om een bijkomende impactanalyse uit te voeren. Behalve Vandenkendelaere zetten ook de Belgen Cindy Franssen (cd&v), Benoît Lutgen (Les Engagés), Pascal Arimont (CSP) en Hilde Vautmans (Open Vld) hun naam onder de brief. Tijdens het debat in Straatsburg kwam Geert Bourgeois (N-VA) eveneens tussen.

De Europese Volkspartij, de fractie waar cd&v toe behoort, verwerpt het voorstel in zijn geheel. Vorige week al sprak de EVP, als koepelpartij van christendemocraten en conservatieven, zich op een congres in München uit tegen de natuurherstelwet én tegen een voorstel om het gebruik van pesticiden in te perken.

Waar gaat het over?

Het gaat om twee sleutelteksten van het milieubeleid van de Commissie van voorzitter Ursula von der Leyen. De natuurherstelwet heeft als doel om 20 procent van de Europese natuur tegen 2030 te herstellen, de andere wet moet het gebruik van pesticiden tegen 2030 halveren. De EVP profileert zich als de verdediger van de boeren en de landbouwgemeenschappen.

Waarom verzet de EVP zich hiertegen?

“De EVP geeft een niet mis te verstaan signaal”, zegt Vandenkendelaere. “Wij verwerpen de natuurherstelwet zoals ze vandaag op tafel ligt. Dit voorstel verplicht Europese boeren om 10 procent van hun landbouwgrond in te vullen met landschapselementen met hoge diversiteitswaarde, en dus de facto uit productie te halen. Met deze en andere maatregelen verdwijnt in Vlaanderen potentieel 172.000 hectare aan bruikbare landbouwgrond.”

Wat nu?

Vandenkendelaere en de andere ondertekenaars van de brief aan Timmermans zeggen niet tegen het idee achter het voorstel te zijn, maar pleiten voor een impactanalyse die een gedetailleerde kosten-batenanalyse per lidstaat en regio uitvoert. “Wij steunen geen beleid dat tot een bureaucratische nachtmerrie leidt, voedselproductie doet afnemen en een stikstof XXL-crisis veroorzaakt”, zegt Vandenkendelaere, enkele weken nadat de Vlaamse regering onder grote druk een stikstofakkoord heeft bereikt.

Wat met de andere Europese fracties?

Tijdens het debat zegden parlementsleden van het liberale Renew Europe, het rechtsconservatieve ECR en het uiterst rechtse ID hun steun toe aan de critici van de natuurherstelwet. Het sociaaldemocratische S&D wees dan weer op het “valse dilemma” die ter rechterzijde zou worden gecreëerd door de steun voor de landbouwers tegengesteld te maken aan de bescherming van het milieu. Dat terwijl de wetenschap aantoont dat bij de pakken blijven zitten zowel de landbouwgronden als de ecosystemen “in echte woestijnen” zal veranderen, klonk het. Marie Arena (PS) riep de rechtse partijen dan ook op “geen struisvogelhouding” aan te nemen en “rond de tafel te gaan zitten om over deze essentiële teksten te onderhandelen”.

Voor de groenen is het duidelijk dat het de “klimaatcatastrofe” is die zowel de voedselveiligheid als de biodiversiteit bedreigt. Extreemlinks hekelde dan weer een systeem waarbij grote landbouwbedrijven kunnen blijven groeien, “terwijl de kleintjes failliet gaan”.

Aan het debat nam ook de Europese Commissie deel. Commissaris Mairead McGuinness zei oor te hebben naar alle bezorgdheden, maar riep ook op de aandacht te richten naar het duurzame karakter van de landbouw. “Misschien moeten we zij die zich ongerust maken over de tenuitvoerlegging (van de natuurwetten, red.) geruststellen. Daar kunnen wij samen - Parlement, Raad en Commissie - aan werken, en een manier vinden die ervoor zorgt dat de landbouwers zich ten volle gerespecteerd voelen.”