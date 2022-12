Europese ministers bereiken akkoord over prijsplafond voor gas: maximaal 180 euro per megawattuur

De 27 lidstaten stemden over een afspraak om een prijsplafond in te voeren op 180 euro per megawattuur, waar alleen Hongarije tegen heeft gestemd. Nederland en Oostenrijk hebben zich onthouden. Duitsland, dat altijd een koele minnaar van het mechanisme was, is dus voor.

Het bedrag is 65 euro hoger dan de huidige gasprijs op de groothandelsmarkt. De details van de precieze werking van het mechanisme worden later bekendgemaakt.

Nadat Rusland Oekraïne binnen is gevallen is de gasprijs sterk gestegen, met een record van 345 euro eind augustus. Sindsdien zijn er discussies geweest over het invoeren van een prijsplafond, waarvoor een overeenkomst tussen de EU-lidstaten lang niet zo eenvoudig was. Rusland, waarvan Europa sterk afhankelijk is voor aardgas, zet de gashandel in als politiek wapen.