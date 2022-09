Europese gasprijs schiet met bijna een derde omhoog door langer dichtblijven Nord Stream 1

Na enkele minuten handel was de gasprijs in Amsterdam iets gedaald, maar ze noteerde nog zowat een kwart hoger dan vrijdag bij sluiting van de beurs. De Nederlandse TTF-futures voor levering over een maand noteerden rond 8.10 uur op 270 euro per megawattuur (+26 procent).

De Nord Stream 1-pijpleiding was vorige woensdag stilgelegd voor onderhoud. Normaal had er zaterdag weer gas door moeten vloeien, maar Gazprom liet vrijdag weten dat de heropstart uitgesteld moest worden, naar eigen zeggen door een olielek in een compressorstation.

Lees ook Alle hoop op Europa om energieprijzen te drukken: ‘Dat is makkelijker gezegd dan gedaan’ Volg de belangrijkste ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in onze liveblog

De vrees leeft dat Gazprom de gasleveringen via Nord Stream 1 helemaal niet meer gaat hervatten. Moskou verlaagde de toevoer van gas eerder al tot 20 procent van de maximale capaciteit. Ook hiervoor droeg Gazprom technische problemen als reden aan. Rusland stuurt nog wel gas via een route door Oekraïne naar Europa, maar dat is niet voldoende om de gestopte leveringen door Nord Stream 1 te compenseren.

Vorige week was de gasprijs in Europa nog met bijna 40 procent gedaald. Eind augustus werden recordwaardes bereikt van rond de 350 euro per megawattuur.