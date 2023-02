Europese gasprijs daalt tot onder 50 euro, laagste punt in anderhalf jaar tijd: hoe snel voelen we dat op de factuur?

Op de belangrijke Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs per megawattuur vrijdagochtend met bijna 5 procent tot 49,50 euro. Dat is de laagste prijs sinds eind augustus 2021. De gasprijs is dit jaar al 35 procent gedaald. Op het hoogtepunt van de energiecrisis eind augustus vorig jaar moest nog ruim 300 euro per megawattuur worden betaald.

Hoe zullen we dit voelen op onze factuur?

De meeste gezinnen beschikken vandaag over een contract met een variabel energietarief. De prijs die je betaalt, evolueert in dat geval mee met de groothandelsprijzen. Dat gebeurt – afhankelijk van jouw tariefformule – op maand- of kwartaalbasis. Heb je een vast energiecontact, dan betaal je het hele jaar door eenzelfde vastgelegde prijs en heeft de marktevolutie geen invloed op jouw energiefactuur.

Prijsdaling pas voelbaar bij eindafrekening

Veel consumenten vragen zich af waarom ze niet meteen iets merken van die dalende marktprijzen. De oorzaak valt toe te schrijven aan het type energiecontract. De meeste gezinnen ontvangen een maandelijkse voorschotfactuur en een jaarafrekening. Dat voorschotbedrag blijft het hele jaar door constant, tenzij je het zelf in de klantenzone van je energieleverancier aanpast.

Wie nu een hoog voorschot betaalt en niet ingrijpt, blijft dat dus doen tot het einde van zijn contractduur. De lagere energieprijzen komen in dat geval pas op jouw eindafrekening tot uiting. De energieleverancier betaalt dan het te veel betaalde bedrag terug. Al vraagt de federale overheid de energieleveranciers nu wel om de voorschotfactuur automatisch naar beneden bij te stellen, wanneer dat aangewezen is.

Klanten die bij hun energieleverancier een maandelijkse facturatie hebben aangevraagd, betalen niet langer een voorschot. Zij betalen – naar analogie met het telefoniecontract – maandelijks hun reële verbruiksprijs. Dalen de variabele tarieven, dan betaal je voor die maand meteen ook minder.

Zal die daling zich verderzetten?

Luminus biedt vandaag als enige energieleverancier een vast aardgastarief aan voor het grote publiek. De vraag is of je er goed aan doet om eieren voor je geld te kiezen of dat je toch best speculeert op een verdere daling van de marktprijzen. Professor energiepolitiek Thijs Van de Graaf (UGent) gaf onlangs aan dat hij verwacht dat de prijzen de komende tijd onder controle zullen blijven. Al geeft hij ook aan dat komende winters opnieuw spannend worden.

De groothandelsprijzen zijn vandaag nog altijd drie keer duurder dan begin 2021. Een terugkeer naar die prijsniveaus zit er volgens de professor niet meteen aan te komen. “Russisch pijpleidinggas was het goedkoopste gas dat de Europese markt kon bereiken en dat komt volgens mij nooit meer terug. Tot 2030 keren we niet meer terug naar de gasprijzen van het vorige decennium”, luidt het.