Europese Centrale Bank zal in juli rente voor het eerst sinds 2011 verhogen

De centrale bankiers van de eurozone kwamen donderdag eenmalig bijeen in Amsterdam, en niet in Frankfurt zoals gebruikelijk. Ze beslisten zoals verwacht dat er in juni nog niets verandert aan de rentevoeten. De belangrijkste rente in de eurozone, de herfinancieringsrente, staat al sinds maart 2016 op nul. Banken die geld willen parkeren bij de ECB, moeten daarvoor zelfs een strafrente van 0,5 procent betalen. Maar vanaf juli komen er wel veranderingen. Zo zal de ECB vanaf 1 juli stoppen met het opkopen van waardepapier. Sinds 2015 kocht de instelling voor zowat 5.000 miljard euro obligaties op om de economie te ondersteunen.

Voorts is de centrale bank “voornemens de basisrentetarieven tijdens de monetairbeleidsvergadering van juli met 25 basispunten te verhogen”, zo luidt het in een persbericht. Die vergadering is gepland op 21 juli. In september zou een tweede verhoging volgen, waarna “een geleidelijk maar duurzaam traject van verdere rentestijgingen passend zal zijn”.

Als gevolg van het snelle herstel uit de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is het leven in de eurozone in rap tempo duurder geworden. Vooral de energieprijzen rijzen de pan uit. Daardoor was al duidelijk dat de ECB niet lang meer kon wachten met ingrijpen.

“De ongerechtvaardigde agressie van Rusland tegen Oekraïne heeft ernstige gevolgen voor de economie van de eurozone en de vooruitzichten zijn nog steeds erg onzeker, maar de voorwaarden zijn aanwezig om de economie te laten blijven groeien en op middellange termijn verder te herstellen”, zei ECB-president Christine Lagarde vandaag tijdens een persconferentie. “De inflatie is ongewenst hoog en zal naar verwachting nog enige tijd boven onze doelstelling blijven. Wij zullen erop toezien dat de inflatie op middellange termijn terugkeert naar ons streefcijfer van 2 procent. Daarom hebben wij besloten verdere stappen te ondernemen om ons monetaire beleid te normaliseren.”

Dat de rente niet meteen al omhoog gaat, heeft ermee te maken dat er eerst een einde moet worden gemaakt aan het massaal opkopen van obligaties. Daarmee worden maandelijks vele miljarden euro’s in de economie gepompt. De ECB laat weten dat dit steunbeleid per 1 juli stopt.

OOK BANKEN VERHOGEN RENTE WELLICHT

Hogere rentetarieven vanuit de ECB kunnen banken ertoe aanzetten om ook hun rentevoeten weer te gaan optrekken.

De laatste keer dat de rente in de eurozone werd verhoogd, was toen de Fransman Jean-Claude Trichet nog de hoogste baas was bij de ECB. Zijn opvolger, de Italiaan Mario Draghi, voerde sinds eind 2011 alleen maar renteverlagingen door. Huidig ECB-president Lagarde heeft sinds haar aantreden in november 2019 de rente nog niet aangepast.

De rente verhogen is het voornaamste wapen van de ECB in de strijd tegen de inflatie. Door de rente te verhogen, wordt lenen duurder en zou de vraag dalen. Op die manier zou ook de inflatie wat moeten afkoelen.

Wat de inflatie betreft, zei de Europese Centrale Bank vandaag dat die vermoedelijk nog hoger zal uitkomen dan tot nu toe verwacht. De instelling verwacht nu een inflatie van 6,8 procent dit jaar (in maart was de prognose nog 5,1 procent), van 3,5 procent in 2023 en van 2,1 procent in 2024. Ze zou dus ook in 2024 nog boven de ECB-inflatiedoelstelling van 2 procent liggen.

De economische groei in de eurozone zal dan weer kleiner zijn dan tot nu gedacht. De ECB verwacht een groei van 2,8 procent dit jaar (in maart ging ze nog uit van 3,7 procent). In 2023 zou het bruto binnenlands product (bbp) met 2,1 procent toenemen (in plaats van 2,8 procent). De groei voor 2024 werd wel opwaarts bijgesteld, tot 2,1 procent.