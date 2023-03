Europese Centrale Bank schroeft de rente verder op, ondanks onrust in bankensector

Voor de zesde keer in driekwart jaar schroeven ECB-president Christine Lagarde en haar collega’s hun toonaangevende beleidsrente op, ditmaal van 3 naar 3,5 procent, zo maakte Lagarde donderdagmiddag bekend. Deze rente bepaalt niet alleen hoeveel banken moeten betalen wanneer ze geld lenen bij de ECB of bij nationale centrale banken, maar werkt ook door in hoeveel rente huizenkopers betalen over hun hypotheek, of ondernemers over hun bedrijfskredieten. De ECB verhoogt de rente omdat de inflatie, in februari nog altijd een gierende 8 procent, anders “te lang te hoog zal blijven”.

De ECB is een beetje als de safety car tijdens Formule 1-races. Zoals de safety car na een ongeluk de baan oprijdt om de snelheid van de coureurs te verlagen, zo verlaagt de ECB na een financiële crash – bijvoorbeeld de kredietcrisis in 2008 – de rente om rust te brengen in de rest van het economische veld. Het liefst haalt de centrale bank daarna zo snel mogelijk weer de voet van de rem, zodat de economie weer op normale snelheid kan draaien. Maar hoe hoger de rente, des te groter het gevaar dat banken en bedrijven uit de bocht vliegen.

Dodelijke cocktail

Dat gebeurde de voorbije week met de Silicon Valley Bank, die failliet ging door een combinatie van stijgende rente en vluchtende spaarders. De Amerikaanse bank, een belangrijke geldschieter voor techbedrijven in Silicon Valley, had zijn balans de afgelopen jaren volgestouwd met staatsobligaties.

Om geld uit te keren aan klanten moest de bank die staatsobligaties verkopen, zij het tegen een verlies omdat de obligaties door de stijgende rente minder waard zijn geworden. Ondertussen haalden techbedrijven massaal hun geld van hun rekening, omdat ze door de stijgende rente meer geld nodig hebben om hun eigen leningen af te betalen. Het bleek een dodelijke cocktail voor SVB.

Eenzelfde lot lijkt het Zwitserse Credit Suisse vooralsnog bespaard te blijven. De Zwitserse centrale bank schoot de in financiële problemen geraakte zakenbank donderdag te hulp. Credit Suisse krijgt een lening van maximaal 50 miljard Zwitserse frank (50,9 miljard euro) om de reserves aan te sterken.