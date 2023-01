Europees Parlement wil onschendbaarheid Marc Tarabella opheffen in onderzoek Qatargate, PS’er zal zich niet verzetten

“Marc Tarabella herhaalt al sinds de opening van dit dossier dat hij ter beschikking staat van het gerecht”, zegt zijn advocaat Maxim Toller. “Hij heeft zelfs gevraagd om snel verhoord te worden om zich te kunnen verdedigen. Hij heeft ook altijd gezegd dat hij zich niet achter zijn onschendbaarheid zou verschuilen, want hij heeft zich niets te verwijten.”

Voorzitter Metsola zal de vraag om opheffing van de immuniteit zo snel mogelijk in de plenaire vergadering aankondigen, op 16 januari, waarna het verzoek zal overgemaakt worden aan de Commissie juridische zaken van het parlement. Die commissie moet dan een rapporteur aanstellen, die de dossiers moet bestuderen en voorleggen aan de commissie. Die kan ook beide parlementsleden horen, waarna de commissie aan het voltallige parlement een voorstel moet overmaken om de immuniteit op te heffen, of niet op te heffen.

Het schandaal rond Qatargate barstte begin december los. Daarbij werd het Griekse Europarlementslid Eva Kaili genoemd, dat aangehouden is en intussen afgezet werd als vicevoorzitter van het parlement.

Haar partner Francesco Giorgi zou aan het Belgische gerecht toegegeven hebben dat hij deel uitmaakte van een organisatie die door Marokko en Qatar gebruikt werd om tussenbeide te komen in Europese zaken, en zei dat volgens hem twee andere leden van het Europees Parlement geld ontvangen hebben: de Belg Marc Tarabella en Andrea Cozzolino.

Tarabella werd midden december al geschorst door de PS, en ook Cozzolino werd door zijn eigen partij, de Italiaanse Partito Democratico, op non-actief gezet.

Het parlement stemt met een eenvoudige meerderheid over de opheffing. Als die wordt goedgekeurd, maakt de voorzitter die beslissing meteen over aan de betrokken parlementsleden en de bevoegde nationale overheid, in casu het Belgische federaal parket. Voorzitter Metsola heeft alle betrokken diensten gevraagd voorrang te geven aan de procedure rond Taraballa en Cozzolino, zodat die tegen 13 februari kan afgerond worden.

“Vanaf het begin heeft het Europees Parlement alles in zijn macht gedaan om mee te werken aan dit onderzoek”, zegt voorzitter Metsola. “Dat zullen we blijven doen, om ervoor te zorgen dat dit niet ongestraft blijft. De verantwoordelijken zullen merken dat dit parlement aan de zijde van de wet staat. Corruptie mag niet opbrengen en we zullen er alles aan doen om het te bestrijden.”