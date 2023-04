Europees Parlement stemt in met strengere milieuwetten: vanaf 2027 betalen voor CO2-uitstoot auto’s en verwarming

De Europarlementsleden schaarden zich in plenaire zitting in Straatsburg met 413 tegen 167 stemmen (57 onthoudingen) achter een eerder akkoord met de lidstaten over de hervorming van de markt van uitstootrechten. Sinds enkele maanden wordt er onderhandeld over die hervorming.

Wat houdt het pakket in?

Aanscherping uitstootrechten

Door een aanscherping van het Europese emissiehandelssysteem ETS moeten vervuilende bedrijven, zoals staal- en cementfabrieken, sinds 2005 certificaten kopen om CO 2 te mogen uitstoten. Elk jaar worden minder rechten beschikbaar, voor hogere prijzen. De bedrijven moeten dus kiezen: minder uitstoten of meer betalen. De certificaten kosten vandaag ongeveer 94 euro per ton CO 2 . Dat is bijna een verviervoudiging van de waarde sinds het begin van 2020.

De sectoren die onder het ETS vallen zouden nu hun uitstoot voor 2030 met 62 procent moeten terugdringen ten opzichte van 2005. Tussen 2005 en 2021 daalde die uitstoot al met 35 procent. De gestemde hervormingen zullen het aanbod van CO 2 -vergunningen op de markt sneller dan gepland verminderen en gratis vergunningen tegen 2034 geleidelijk afschaffen. De scheepvaartsector wordt vanaf 2024 geleidelijk in het ETS opgenomen.

Gezinnen betalen mee voor uitstoot

Meest innovatief, maar politiek geladen, is de oprichting van een parallelle markt voor de uitstoot door het transport en de verwarming van gebouwen. Dat betekent dat de kostprijs van die uitstoot ook doorgerekend kan worden aan de pomp en op de verwarmingsfactuur van gezinnen.

Wat met kwetsbare huishoudens?

De Europarlementsleden en de lidstaten maakten wel afspraken om de druk te verlichten: het systeem treedt pas in 2027 in werking en kan bij hoge energieprijzen nog een jaar uitgesteld worden. Er is ook een plafond van 45 euro per ton CO 2 vastgelegd. Ter vergelijking: de prijs voor bedrijven overschreed dit jaar de grens van 100 euro per ton.

Daarnaast moet vanaf 2026 een sociaal klimaatfonds van 86 miljard euro de pil verzachten. Dat geld, waarvan ongeveer 1,6 miljard euro naar België vloeit, kan deels besteed worden aan inkomenssteun, bijvoorbeeld via energiecheques, en deels aan duurzame investeringen zoals betere isolatie.

Vanaf wanneer treden de maatregelen in werking?

Voordat de maatregelen in werking kunnen treden, moeten de hervormingen nu nog wel definitief worden goedgekeurd door de EU-lidstaten. Dit gebeurt in de komende weken. Naar verwachting zal België zich wegens interne verdeeldheid onthouden, zoals ook al het geval was bij eerdere stemmingen over wetten uit het Fit for 55-pakket. Dit pakket heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met 55 procent te verminderen en de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Hoe wordt er gereageerd?

Op Twitter roept Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de lidstaten op om de “laatste stappen” van deze “mijlpaal” te zetten: “Samen maken we van Europa het eerste klimaatneutrale continent.”

2 years ago we presented the laws to deliver the #EUGreenDeal



With today’s votes, we reach another milestone.



I want to thank @Europarl_EN for its support, and call on Member States to now take the final steps.



Together, we will make Europe the first climate neutral continent. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 18 april 2023

Ook Peter Liese, de hoofdonderhandelaar van het Parlement voor de hervorming van het ETS, is tevreden: “Voor het klimaat is de ETS alleen al belangrijker dan alle andere dossiers samen.”