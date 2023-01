Europees Parlement start procedure voor opheffing immuniteit Marc Tarabella

Voorzitter Roberta Metsola kondigde maandagavond bij de opening van de plenaire zitting in Straatsburg de verzoeken van het Belgische gerecht aan. Met die aankondiging worden de twee dossiers doorverwezen naar de commissie Juridische Zaken, dat zich over de verzoeken zal beraden en achter gesloten deuren een aanbeveling zal formuleren. Vervolgens neemt het voltallige parlement bij gewone meerderheid een besluit.

Tarabella steunt zelf de vraag om zijn parlementaire onschendbaarheid op te heffen. “Hij heeft zelfs gevraagd om snel verhoord te worden om zich te kunnen verdedigen. Hij heeft ook altijd gezegd dat hij zich niet achter zijn onschendbaarheid zou verschuilen, want hij heeft zich niets te verwijten”, zo verklaarde zijn advocaat Maxim Toller begin dit jaar.

De naam van Tarabella wordt genoemd in Qatargate, het onderzoek van het federaal parket naar pogingen van derde landen om de besluitvorming in het Europees Parlement te beïnvloeden door grote bedragen of geschenken aan te bieden aan personen met een belangrijke positie binnen het halfrond. Qatar en ook Marokko worden genoemd.

Bij huiszoekingen in het kader van het onderzoek namen de speurders ongeveer 1,5 miljoen euro cash in beslag. Vier mensen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om de vroegere vicevoorzitter van het parlement Eva Kaili, haar partner Francesco Giorgi, voormalig parlementslid Pier Antonio Panzeri en de lobbyist Nicolo Figa-Talamanca.

Bij Tarabella, de burgemeester van Anthisnes in de provincie Luik, vond eveneens een huiszoeking plaats. De Belg heeft steeds gezegd dat hij nooit cadeaus van Qatar heeft gekregen om de Golfstaat in een positief daglicht te plaatsen. In afwachting van het onderzoek is hij wel geschorst als lid van de PS en de socialistische fractie in het Europees Parlement.