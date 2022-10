Europees Hof voor Rechten van de Mens: Belgische staat heeft verdrag geschonden in euthanasiezaak

Het was landgenoot Tom Mortier die eerder naar het Hof was gestapt nadat zijn moeder Godelieve De Troyer in 2012 euthanasie had gekregen van de bekende LEIF-arts en oncoloog Wim Distelmans wegens depressie. Volgens Mortier schoot België tekort in het beschermen van het leven van zijn moeder en gebeurde er geen grondig onderzoek naar haar dood.

De advocaten van Mortier verklaarden daar destijds over dat het ging om “een vrouw die onder de zorg stond van een psychiater en volgens de medische definities een kwetsbaar persoon was”. “De staat had de plicht om haar te beschermen, maar deed dat niet”, aldus Robert Clarke, één van de advocaten. De 64-jarige De Troyer worstelde jaren met depressies. Toen haar eigen dokter weigerde om in te gaan op haar verzoek tot euthanasie, richtte ze zich tot andere artsen, onder wie Distelmans

Het Hof onderzocht of de Belgische staat delen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden heeft en kwam dinsdag met een arrest daarover. De conclusie is dat België in de zaak artikel 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, betreffende het recht op leven, heeft geschonden “wegens het ontbreken van een doeltreffende controle achteraf op de wettigheid van de euthanasie die op de moeder van verzoeker is uitgevoerd”.

VERFIJNING

De Belgische euthanasiewetgeving bestaat dit jaar 20 jaar, maar blijft voer voor debat. Is een terugschroeving nodig, een verfijning of eerder een uitbreiding voor mensen met dementie die nu uit de boot vallen? Die discussie werd eerder al op scherp gezet door de euthanasiezaak van Tine Nys.

Hoewel de volksjury in een felbesproken assisenproces drie keer de vrijspraak oordeelde, zou er bij psychisch lijden een grotere terughoudendheid onder artsen ontstaan zijn om euthanasie toe te dienen. In 2021 besloeg die categorie zo’n 2 procent van de in totaal 2.669 euthanasiegevallen in België, een kleine minderheid dus.