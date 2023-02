Europarlementslid Marc Tarabella (ex-PS) aangehouden in onderzoek naar Europees corruptieschandaal

Tarabella, verkozen voor de Franstalige socialistische partij PS maar inmiddels uit de partij gezet, kwam in opspraak in een corruptieonderzoek in het Europees Parlement. Derde landen - Qatar en Marokko worden genoemd - zouden de besluitvorming hebben proberen te beïnvloeden door grote geldbedragen of geschenken aan te bieden.

Tarabella was vrijdag al opgepakt voor verhoor. Op 2 februari was zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Er zijn ook huiszoekingen uitgevoerd. Nu heeft de onderzoeksrechter dus beslist om de politicus aan te houden. Hij moet in de cel blijven.

Volgens zijn advocaat houdt Tarabella vol dat hij onschuldig is en zijn er ook geen nieuwe elementen die zijn schuld zouden bewijzen. “Verklaringen van meneer Panzeri (voormalig Europarlementslid en spijtoptant Pier Antonio Panzeri, red.), vormen het enige element tegen hem.”

“Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Hij zegt dat hij nooit geld of geschenken heeft ontvangen in ruil voor een gunst”, aldus nog de advocaat. “Het is het woord van een crimineel, Panzeri, tegen het woord van een man die al zijn hele leven eerlijk is geweest.”