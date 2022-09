Europa voert geen ban in op Russische diamanten, ondanks invoerpiek in juni

In het nieuwe Europese sanctiepakket lijkt de Antwerpse diamantsector opnieuw de dans te ontspringen. In de maand juni is de Belgische import van ruwe diamanten uit Rusland zelfs ruim verdubbeld.

Officieel zou België een importverbod van ruwe diamanten uit Rusland niet blokkeren, zo heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) al meermaals gesteld. Toch is het opnieuw de grote afwezige in het nieuwe sanctiepakket dat de Europese Commissie op tafel legt. Dat pakket zou onder meer 7 miljard euro extra aan Russische import verbieden, zo stelt nieuwssite Politico, die de (voorlopige) lijst kon inkijken.

Onder de geviseerde producten dus geen ruwe diamant, ook al hadden Polen, Ierland en de Baltische staten onlangs nog sterk aangedrongen om het voorbeeld van de VS en het VK te volgen. Een initiële vermelding in de lijst van Alrosa, het Russische diamantbedrijf dat de export zo goed als volledig controleert, zou dan weer een vergissing zijn geweest. Enkel “bepaalde elementen die in de juwelenindustrie worden gebruikt, zoals stenen en edelmetalen” komen in het gedrang.

Voor de Antwerpse diamanthub heeft dat laatste geen impact, stelt Hans Merket van het onafhankelijke onderzoeksinstituut IPIS. Hij vindt het “moeilijk te geloven dat België de druk niet heeft opgevoerd in dit dossier” omdat in Europa maar één land hier baat bij heeft. Ook Politico stelde al dat het lobbywerk van Belgische diplomaten niet in lijn ligt met het publieke standpunt.

Dat de premier onlangs nog op een staande ovatie werd getrakteerd op een congres van de Antwerpse diamantkoepel AWDC, doet de twijfels alvast geen goed. Volgens het kabinet van De Croo heeft ons land zich echter “niet uitgesproken over diamant” tijdens de Europese besprekingen.

Piek in juni

Er zou ook een invoerverbod op Russisch staal aankomen, waardoor de Belgische economie al hard zou geraakt zou worden. Dat is mogelijk een verklaring waarom de Antwerpse diamantsector gespaard blijft. Die importeerde in 2021 voor 1,8 miljard dollar ruwe ­diamant uit Rusland.

Ook in de maanden na de inval verzwakt die import niet, blijkt uit de gegevens van de Nationale Bank. Integendeel. Bleven de cijfers in maart, april en mei ongeveer op peil, dan is er in juni zelfs sprake van 394 miljoen euro aan import, ruim een verdubbeling ten opzichte van 2021.

Volgens AWDC-woordvoerder Tom Neys reflecteren die cijfers niet de teneur binnen de sector. “Het gaat voornamelijk over diamanten die al voor de oorlog waren aangekocht.” Het normale leverproces neemt zo’n drie maanden in beslag, maar is sterk verstoord geraakt door de invasie, stelt Neys.

Sowieso blijft de sector, net als de federale en Vlaamse regering, van mening dat een importban niet nuttig is omdat de handel zich dan naar andere hubs in India of Dubai zou verleggen.