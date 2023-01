Europa tikt België op de vingers voor ontslag directeurs bij privacywaakhond: ‘Procedure onwettig verlopen’

Het federaal parlement stuurde in juli vorig jaar directeurs David Stevens en Charlotte Dereppe wandelen. Daarmee moest een einde komen aan een lange interne afrekening binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de opvolger van de Privacycommissie.

Maar de ontslagprocedure is onwettig verlopen, zegt de Europese Commissie. Er is voor de ontslagen directeurs geen enkele manier om beroep aan te tekenen tegen de beslissing. Dat is in strijd met het recht op een eerlijk proces. De Commissie startte daarom een inbreukprocedure tegen ons land. België heeft twee maanden om daarop te antwoorden.

Drie directeurs in de clinch

De instelling wordt geleid door vijf directeurs, van wie drie hopeloos met elkaar in de clinch lagen. Intern werd de analyse gemaakt dat de instelling totaal verlamd werd door de aanhoudende afrekeningen. Het escaleerde helemaal na twee klachten bij de Europese Commissie. Die waren anoniem, maar droegen de vingerafdrukken van twee directeurs: Dereppe en Alexandra Jaspar. Zij viseerden onder meer Stevens.

“Justice will be done. Het gebeurt niet elke dag dat je land in gebreke moet worden gesteld omdat je onterecht en volgens een gebrekkige procedure bent ontslagen”, reageert Stevens, die als voorzitter van de GBA de opperdirecteur was. Hij had al eerder een procedure gestart bij de Raad van State om zijn ontslag aan te vechten. Stevens oordeelde dat de GBA niet onafhankelijk kan werken als directeurs zonder verweer ontslagen kunnen worden door het parlement. “Hopelijk put de Raad van State moed uit de interventie van de Commissie.”