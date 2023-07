Eurocommissaris Frans Timmermans keert terug naar Nederlandse politiek en stelt zich kandidaat als lijsttrekker

Eurocommissaris Frans Timmermans keert terug naar de Nederlandse politiek. Hij stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het nieuwe linkse kartel PvdA/GroenLinks. Dat meldt de Volkskrant. In Nederland worden in november nieuwe parlementsverkiezingen gehouden.

Frans Timmermans (62) maakt al bijna tien jaar deel uit van de Europese politiek. Momenteel is hij Europees Commissaris voor de Green Deal en de stuwende kracht achter de veelbesproken natuurherstelwet. Hij heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geïnformeerd over zijn naderende vertrek, schrijft de Volkskrant.

Later deze namiddag zou Timmermans zich in Maastricht officieel kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap van PvdA/GroenLinks. Op die nieuwe kartellijst bundelen de twee linkse partijen sinds deze week de krachten om zich op 22 november samen aan de kiezer te presenteren. Het is de eerste keer dat zij campagne zullen voeren met een gezamenlijke lijsttrekker, verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.

Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, heeft alvast laten weten zich niet kandidaat te stellen als lijsttrekker. Timmermans kan rekenen op steun van prominenten uit beide partijen en lijkt de gedoodverfde winnaar te worden. Er volgt nog een stemming door de leden, op 22 augustus wordt de uitslag bekendgemaakt.

De naam van Timmermans, van oorsprong politicus voor de sociaaldemocratische PvdA, circuleerde de laatste dagen al langer, als lijsttrekker en als mogelijke opvolger van ontslagnemend premier Mark Rutte. “De vraag is wel of Timmermans zijn machtige positie in Brussel zou opgeven voor het risico om fractieleider te worden van een middelgrote oppositiepartij”, zei politicoloog Roderik Rekker van de Radboud Universiteit daarover nog in deze krant. Hij gooit zich nu toch in de strijd.

De val van de regering-Rutte en de nakende verkiezingen hebben het politieke landschap in Nederland compleet door elkaar geschud. Ontslagnemend premier Mark Rutte is geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. Voor zijn partij, de liberale VVD, zal Dilan Yesilgöz de nieuwe lijsttrekker worden. Zij is momenteel ontslagnemend minister van Justitie en Veiligheid.

Ook andere lijsttrekkers hebben al aangekondigd de politiek te verlaten, waaronder ontslagnemend ministers Sigrid Kaag (links-liberale D66) en Wopke Hoekstra (christendemocratische CDA). Voor D66 ambieert ontslagnemend minister Rob Jetten het leiderschap van zijn partij en van de regering.

De verkiezingen kunnen de grote doorbraak van de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas worden. Met de provinciale verkiezingen haalde de BBB een verpletterende overwinning, naar verwachting zal de nieuwe partij ook met de nationale verkiezingen enorm goed scoren.

Aan Timmermans zullen ze een te duchten concurrent hebben. Hij is een politiek zwaargewicht: hij beschikt over zowel Europese als nationale politieke ervaring. Hij was Kamerlid, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en minister van Buitenlandse Zaken voordat hij in 2014 naar de Europese politiek vertrok. Onder Juncker moest hij onder meer toezien op de naleving van de rechtsstaatregels door de Europese lidstaten, nu is hij het gezicht van het Europese klimaatbeleid.

Uit de resultaten van een peiling deze ochtend blijkt dat PvdA/GroenLinks de verkiezingen zou kunnen winnen met 17,0 procent van de stemmen. Timmermans lijkt dus een reële kanshebber te zijn om Mark Rutte op te volgen als premier van Nederland.