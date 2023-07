‘Euphoria’-acteur Angus Cloud (25) overleden

“Vorige week heeft hij zijn vader begraven en hij worstelde intens met dit verlies. De enige troost die we hebben is de wetenschap dat Angus nu herenigd is met zijn vader, die zijn beste vriend was”, zegt zijn familie. “Angus was open over zijn strijd met zijn mentale gezondheid en we hopen dat zijn overlijden anderen eraan zal herinneren dat ze niet alleen zijn en niet in stilte in hun eentje hoeven te strijden.”

Cloud was sinds 2019 te zien in HBO-serie ‘Euphoria’, waarin hij de rol van drugsdealer Fezco “Fez” O’Neill speelde. Ook had de acteur rollen in films als ‘North Hollywood’ en ‘The Line’.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) 31 juli 2023

'Euphoria' Star Angus Cloud Dead at 25 https://t.co/mDxJk4FLyy — TMZ (@TMZ) 31 juli 2023

Angus Cloud in maart 2022. Beeld AFP

Angus Cloud in 2019. Beeld AFP