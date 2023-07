ESA laat satelliet gecontroleerd neerstorten

Voor het eerst is een satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap ESA naar de atmosfeer van de aarde gestuurd zonder dat de satelliet daarvoor ontworpen was. De ESA meldde zaterdag op gezag van het US Space Command dat de satelliet Aeolus vrijdagavond om 21 uur boven Antarctica in de atmosfeer viel en opbrandde. Alle delen die niet opbrandden, vielen zoals gepland in de Atlantische Oceaan. Het risico dat brokstukken aan land zouden neervallen, was miniem. Het vluchtcontroleteam in Darmstadt had een zeestrook gekozen die zo ver als mogelijk van land verwijderd was.

De sonde kon windprofielen opmaken en aldus weervoorspellingen verbeteren. De missie was 16 jaar lang voorbereid en ging in 2018 van start. Twee maanden geleden werd de wetenschappelijke werking van Aeolus stopgezet. Met de resterende brandstof aan boord werd de terugkeer aangedreven. De satelliet vloog op een hoogte van 320 kilometer in een baan om de aarde en begon vanaf een hoogte van 80 kilometer op te branden.