Ernstige hinder op het spoor rond Antwerpen en Kortrijk, treinverkeer onderbroken

In tal van stations rond Antwerpen is het treinverkeer maandagnamiddag onderbroken. Een computerstoring in het seinhuis van Antwerpen-Berchem heeft ook impact voor het treinverkeer in de stations Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Boom, Zwijndrecht, Essen, Lier, Herentals en Turnhout. Dat meldt spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel.

Het getroffen seinhuis staat in voor de bediening van de seinen en wissels in die zone van en naar Antwerpen. Hoe lang het probleem zal aanslepen, is niet bekend.

Ook in West-Vlaanderen

Ook tussen Kortrijk en Poperinge is momenteel geen treinverkeer door een incident aan een bovenleiding. Er rijden vervangbussen van de NMBS. Op de spoorlijn tussen Kortrijk en Roeselare rijden er geen treinen maar vervangbussen.

🚆 Door schade aan de bovenleiding is er hinder tussen Kortrijk en Poperinge.



⚠️ Er rijden op dit moment geen treinen tussen Kortrijk en Menen. #NMBS pic.twitter.com/yYWSWwBNos — NMBS (@NMBS) 15 mei 2023

Tussen Kortrijk en Oudenaarde en tussen Kortrijk en Moeskroen is er wel treinverkeer mogelijk, telkens op één spoor. “Ook daar moeten de reizigers rekening houden met vertragingen”, aldus Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

Infrabel hoopt de toestand hersteld te krijgen tegen het begin van de treindienst morgenochtend.