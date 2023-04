Erika Vlieghe over ‘hoog biologisch risico’ in Soedan: ‘Ik zou nog niet vrezen voor een ‘bacteriebom’, maar er zijn andere en grotere gevaren’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slaat alarm nu een van de strijdende partijen het nationaal gezondheidsinstituut in de Soedanese hoofdstad Khartoem heeft ingenomen. In dat laboratorium worden geïsoleerde virussen bewaard, zoals polio en cholera. Infectiologe Erika Vlieghe (UZ Antwerpen) legt uit: ‘Stel u voor dat Sciensano er plots niet meer zou zijn.’

Hoe gevaarlijk is het dat het gezondheidsinstituut is ingenomen?

Erika Vlieghe: “Dit is toch wel serieus. Het deed me meteen denken aan de kerncentrale in Oekraïne die plots deel uitmaakte van het oorlogsgebied, maar dan op biologisch vlak. Het is momenteel nog onduidelijk welke materialen er allemaal bewaard worden, maar zo’n nationaal labo van volksgezondheid fungeert als een bibliotheek waar alle mogelijke stalen bewaard worden. Er is al zeker sprake van cholera, polio en mazelen - geen toffe beesten.”

De WHO vreest een ‘bacteriebom’, gaat het zover komen?

“In deze fase blijft het speculeren of de nieuwe ‘eigenaars’ iets van plan zijn met de materialen of dat het een soort van psychologische oorlogsvoering is. In theorie is het mogelijk om de stalen te bewapenen. Er zijn een aantal pathogenen - ziekteverwekkers die uitbraken kunnen veroorzaken - die opgenomen zijn in een lijst van virussen die misbruikt kunnen worden in biologische oorlogsvoering. Maar voor de duidelijkheid: dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We weten niet wat ze van plan zijn en of ze er überhaupt iets van kennen. Een bacteriebom blijft voorlopig dus heel speculatief.

Soedanese strijders van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Beeld AFP

“Het blijft echter zorgwekkend als mensen, al dan niet van slechte wil, rechtstreeks toegang hebben tot een heleboel ziekteverwekkers. Ze horen er niet te zijn en weten niet hoe ze met die materialen moeten omspringen. Het is dus terecht dat het WHO hier alarm over slaat. Ook omdat het past in de kwalijke trend waarbij gezondheidsvoorzieningen steeds vaker worden aangevallen.”

Maar wat als het laboratorium zou exploderen?

“Het is mogelijk dat er dan bepaalde gevaarlijke micro-organismen op de straatstenen belanden, denk aan proefbuisjes met polio of mazelen. Dat leidt echter niet zomaar tot een nieuwe epidemie, bovendien circuleren die virussen daar nu ook al.

“Zorgwekkender zou de schade aan het gezondheidscentrum zijn. De bibliotheek met stalen die verloren gaat en de werking van het instituut - denk aan wetenschappelijk onderzoek en diagnoses - die lam wordt gelegd. En dan hebben we het nog niet eens over de bloedbank, die ook in het instituut ligt. Allemaal zaken die nefast zijn voor de normale werking van een nationaal gezondheidssysteem.”

Wat betekent dat concreet voor de lokale bevolking?

“Stel u voor dat Sciensano er plots niet meer zou zijn. Dan verliest je gezondheidssysteem op slag een heleboel functies en expertise. Als er een uitbraak zou zijn van kinderen met diarree bijvoorbeeld, zouden labo’s van ziekenhuizen hun stalen normaliter doorsturen naar het referentielabo in het gezondheidsinstituut. Maar wat als het uitgebrand of ingenomen is? Dan is er geen bevestiging van de diagnose en ook geen aansturing van de aanpak.

“Die gevaren zijn voor mij heel wat erger dan het kleine risico op een bacteriebom. En dat maakt de inname gevaarlijk, diep treurig en zelfs kwaadaardig.”