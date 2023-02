Erik Van Looy schittert in Nederlandse ‘Slimste Mens’, maar doet dat plots wel met ooglapje

Twee deelnames, twee directe overwinningen. Erik Van Looy (60) kon niet beter beginnen aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ in Nederland. Maar na die tweede aflevering sloeg het noodlot toe. Van Looy moest plots hoogdringend onder het mes. Toch was hij diezelfde avond nog present voor zijn derde deelname, met één dichtgeplakt oog.

Van Looy zag tijdens de opnames, die eind november plaatsvonden, plots vliegjes voor zijn ogen. “Ik dacht dat er iets in mijn drankje zat”, zegt Van Looy aan de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Het probleem bleek echter iets anders: zijn netvlies was gescheurd en was losgelaten. Van Looy moest onmiddellijk geopereerd worden. “Kan dat niet een weekje later’, zei ik tegen de dokter. ‘Alleen als u uw zicht wil kwijtraken’, antwoordde hij.’”

Van Looy kreeg tijdens zijn derde aflevering, die gisteravond werd uitgezonden, een speciale monitor voor zijn neus zodat hij de quizvragen met zijn gezonde rechteroog kon lezen.

Van Looy is al negentien jaar presentator van de Belgische versie van ‘De slimste mens’ en is zo dol op het spel dat hij zichzelf aanmeldde als kandidaat bij de Nederlandse variant.

“(De Nederlandse presentator) Philip Freriks noemde mij een held”, vertelt hij nog aan AD. “Allez, een held? Eigenlijk ben ik een halvegare. Ik wilde per se doorspelen.” Niet enkel omdat hij als programmamaker weet hoe moeilijk het is als een kandidaat op het laatste moment afzegt, maar ook omdat hij erg graag wil winnen. “En de tv-maker in mij besefte: dit wordt leuke tv. Een Belg met één oog!”