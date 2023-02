Erdogan organiseert fotoshoot met 16 geredde baby’s op presidentieel vliegtuig na onvrede over crisisaanpak

De baby’s zijn gered uit Kahramanmaras, een regio in Zuid-Turkije die zwaar getroffen is door de aardbevingen. Over de precieze achtergrond van de kinderen of van hun ouders is niets bekend, maar volgens de Turkse autoriteiten gaat het om zestien kinderen van nog geen jaar oud die “geen begeleiding hadden”.

De foto’s zijn genomen op het presidentiële vliegtuig, dat hen vanuit het rampgebied naar de hoofdstad Ankara bracht. Na de landing zijn ze daar opgevangen door pleegmoeders verbonden aan het ministerie van Familie en Sociale Zaken.

De baby’s verkeren in goede gezondheid, zei de dokter die hen bij aankomst in Ankara onderzocht aan het persagentschap Anadolu. Volgens de Turkse ‘first lady’, Emine Erdogan, zijn de kinderen een lichtpuntje in moeilijke tijden en zijn ze nu “in veilige handen van de staat”. Ze liet zich ook fotograferen tijdens een bezoek aan de baby’s in het ziekenhuis.

President Erdogan zelf bracht woensdag een bezoek aan het rampgebied in Kahramanmaras. Zijn vliegtuig helpt daar volgens Turkse staatsmedia om gewonden te evacueren en om reddingsteams te vervoeren.

De foto’s van de reddingsactie moeten Erdogan in een goed daglicht plaatsen, nu er steeds meer zware kritiek klinkt. Zo uit het hoofd van de Turkse Medische Vereniging op televisie zijn ongenoegen over de aanpak van de overheidsdiensten, die vrijwilligers niet toelaten in het noodgebied: “Er is geen plaats voor dokters om te werken, het staatsagentschap voor noodhulp weigert alle hulp en zegt dat ‘alles onder controle’ is.”

Volgens oppositiepartij CHP dwarsboomt de overheid alle inspanningen van de bevolking in de getroffen gebieden en heeft de regering een aanbod om containers te plaatsen en om te vormen tot noodhuisvesting afgewezen.

Binnen enkele maanden zijn er nieuwe verkiezingen in Turkije, maar de publieke onvrede over Erdogans aanpak van de crisis groeit. Er is ongenoegen over de hulpverlening, die maar traag op gang is gekomen. Daarnaast wordt ook de vraag gesteld of de manier waarop bouwvoorschriften de voorbije jaren zijn opgesteld, niet net voor meer doden en schade heeft gezorgd.