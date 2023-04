‘Er was een eigen methode’: interne audit bpost legt illegale marktafspraken bloot bij krantenbedelingscontract

Omdat er vermoedens waren van onregelmatigheden bij de toekenning van het contract voor de periode 2023-2027 werden bpost-CEO Dirk Tirez en directeurs Nicolas Merie en Tom Vermeirsch eind vorig jaar de laan uitgestuurd.

De drie topmanagers waren op de hoogte van en werkten mee aan illegale afspraken, in ruil voor de terugtrekking van concurrent PPP, concludeert het rapport. Daarnaast werd ook “actief schade toegebracht aan het onderzoek door het verstrekken van misleidende informatie en vervalste documenten”, klinkt het. Daarbij werd mogelijk ook de wet overtreden.

Voorts stelt het rapport dat er bij bpost sprake was van een algemeen verspreide cultuur van “gebrekkige compliance”, waarbij nalatigheid en onvoldoende kennis van de interne gedragsregels ervoor zorgden dat topmanagers niet alleen de regels konden schenden, maar hun inbreuken ook verbergen. Tirez, Meire en Vermeirsch wensten niet te reageren. Ook DPG Media en Mediahuis hielden het op “geen commentaar”. PPP-CEO d'Alssendra ontkent formeel dat er contacten zijn geweest met bpost.

Reactie bpost

Inmiddels heeft bpost-woordvoerder Veerle van Mierlo gereageerd op Radio 1. “Een aantal mensen hebben de regelgeving overtreden. Dat is bijzonder pijnlijk om vast te stellen”, reageert van Mierlo. Op de vraag hoeveel mensen van de illegale deal af wisten, reageert de woordvoerder dat dit om slechts drie mensen gaat, oftewel bpost-CEO Dirk Tirez en directeurs Nicolas Merie en Tom Vermeirsch.

“Enkel die drie mensen. Achter het opvolgen van de openbare aanbesteding zit een heel team, maar laten we zeggen dat dit beperkte aantal mensen er een eigen agenda op nahield. Er was sprake van een eigen methode, dat niet werd gedeeld met andere collega’s”, aldus van Mierlo.

“Pas in de tweede fase, toen we de documenten gingen onderzoeken, zijn er dingen ontdekt. Toen hebben we direct actie ondernomen.” Op de vraag of het bewijsmateriaal werd gemanipuleerd, reageert de bpost-woordvoerder bevestigend. “We moeten vaststellen dat dat er verschillende versies van documenten waren en dat er andere rapporten zijn ingediend dan er oorspronkelijk werden gedeeld door het beperkte aantal personen.” Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, wil bpost nu toezien op beter toezicht.