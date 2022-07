Enorme drukte en hitte op weg naar het zuiden: hiermee moet u rekening houden als u met de auto op reis vertrekt

Het was vandaag opnieuw urenlang aanschuiven voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Ook aan de tunnels in Zwitserland en Oostenrijk moesten automobilisten geduld uitoefenen. Er was sprake van 11 uur en 25 minuten vertraging op de belangrijkste verkeersassen voor vakantieverkeer.

Het laatste weekend van juli geldt traditioneel als een wisselweekend, waarbij veel vakantiegangers vertrekken en/of net huiswaarts keren. Vooral in Frankrijk werd grote drukte verwacht, maar ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje gold code rood.

Ook op de Belgische wegen is het druk, vooral vandaag. Onder meer op de E40 richting kust en de E10 (E40) in Zandvoorde gebeurden er ongevallen die voor flink wat hinder zorgden. Morgenavond is er kans op file richting binnenland.

Wie de verkeersdrukte enigszins wil vermijden, kan volgens Touring beter vertrekken op maandag, en terugkeren op een vrijdag of maandag. Zondagochtend is volgens mobiliteitsclub VAB het beste moment om te vertrekken.