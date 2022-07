Engelse voetbalvrouwen kronen zich allereerste keer tot Europees kampioen voor eigen publiek

De hoge inzet van de wedstrijd speelde beide ploegen duidelijk parten. In een gesloten eerste helft vielen er namelijk amper doelkansen op te merken. Duitsland kwam in minuut 27 het dichtst bij de 0-1 bij een rommelige fase na een hoekschop, maar de Engelse doelvrouw Mary Hearps wist de Duitse voorsprong te voorkomen door het leer in de kluts te grijpen.

Na rust viel de eerste grote kans opnieuw te beurt aan de Duitsers, die goed uit de kleedkamers kwamen. De pas ingevallen Tabea Wassmuth zette zich in minuut 48 goed door na mistasten van verdedigster Millie Bright, maar besloot vervolgens te zacht in de handen van de Engelse doelvrouw Hearps. Drie minuten later zette Lina Magull haar poging enkele centimeters naast het doel.

Duitsland werkte zijn kansen niet af en kreeg het spreekwoordelijke deksel op de neus. De ingevallen Ella Toone stormde in de 62e minuut alleen op doelvrouw Merle Frohms af en zette Engeland met een fraaie lob op 1-0.

Duitsland veerde recht via Lina Magull (79.). Die vond in minuut 66 eerst nog de deklat in haar zoektocht naar de gelijkmaker, maar vond een kwartier later toch de weg naar doel. In één tijd werkte ze een voorzet van Wassmuth vanop de rechterflank tegen de touwen en blies ze de Duitse Europese droom nieuw leven in.

Na negentig minuten spelen hingen de bordjes gelijk, waarna verleningen een feit waren. In de eerste helft van de verlengingen breidden beide teams een kansarm vervolg aan de wedstrijd. Tien minuten voor het einde zette invalster Chloe Kelly (110.) Engeland een tweede - en deze keer definitieve- keer op voorsprong. De Duitsers slaagden er niet in een hoeskschop te ontzetten. Kelly stond op de goede plek om binnen te tikken en deed Wembley ontploffen.

Zo kroonden de Engelsen zich na een prima toernooi, waarin ze onder meer topland Zweden uitschakelden, in eigen huis voor de eerste keer tot kampioen van Europa.

Beeld Photo News