Engeland en Australië strijden voor plek in finale

Tussen Engeland en Australië stond het halfweg 1-1, na twee doelpunten waarbij beide doelvrouwen niet vrijuit gingen. Het Engelse sluitstuk Earps liet zich eerst verrassen op een voorzet van Santos (44.) die binnenwaaide. En op slag van rusten ging haar Zuid-Amerikaanse collega aan de overzijde Pérez in de fout, die een rollende bal uit haar handen liet glippen waardoor Hemp (45+.6) binnen kon werken. Na de pauze trok Engeland het laken naar zich toe. Russo (63.) scoorde even na het uur de winnende treffer.

Australië rekende eerder op dag in de kwartfinales in een thriller af met Frankrijk. De Matildas zegevierden na strafschoppen met 7-6, nadat er in de reguliere speeltijd en verlengingen geen doelpunten vielen.

Engeland speelt woensdag om een finaleticket tegen Australië. In de andere tabelhelft is de halve finale al gekend. Spanje neemt het daarin dinsdag op tegen Zweden. La Roja versloeg in de kwartfinales Nederland na verlengingen met 2-1. Zweden rekende af met Japan (2-1).