Energieprijzen stuwen inflatie naar hoogste peil in 46 jaar: deze producten zijn duurder geworden

De hoge inflatie deze maand is, zoals in de voorbije maanden, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 49,81 procent.

Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De totale inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 9,71 procent. In november vorig jaar was dat nog maar 0,47 procent. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 21,3 procent, in november was dit nog 3,6 procent. Voor brood en granen gaat het deze maand om een stijging van 12,7 procent ten opzichte van 1,7 procent in november. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 10,2 procent ten opzichte van 0,8 procent in november.

Welke impact heeft de inflatie op uw eigen portemonnee?

Maar ook andere producten worden steeds duurder. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 5,74 procent in augustus, tegenover 5,49 procent in juli.

Vooral elektriciteit, aardgas, brood en granen, kleding, suikerwaren, alcoholische dranken, hotelkamers, vlees en lichaamsverzorgingsproducten zijn afgelopen maand duurder geworden. Motorbrandstoffen, huisbrandolie en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.