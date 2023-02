Energiefactuur in België hoogste van omliggende landen, alleen Nederland is duurder

In z’n maandelijkse boordtabel vergelijkt federaal energieregulator CREG de gemiddelde energiefactuur in België met die in de ons omliggende landen Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Voor elektriciteit is ons land in januari naar de weinig benijdenswaardige eerste plaats in de ranking gestegen. In de twee laatste maanden van 2022 stond ons land op de derde plaats, achter - afwisselend - Nederland en Duitsland, maar in januari betaalt een gezin met gemiddeld stroomverbruik op jaarbasis het meest in ons land.

Volgens de CREG bedroeg een geschatte jaarfactuur voor 3.500 kWh stroom afgelopen maand 1.914,73 euro. Dat is een daling tegenover de maand voordien, maar die is minder uitgesproken dan in Nederland en Duitsland. Ook in het Verenigd Koninkrijk daalden de prijzen veel minder, waardoor het prijsniveau er na België het hoogst was vorige maand. In Frankrijk worden de tarieven voor consumenten al maandenlang door de regering op een laag niveau geblokkeerd.

Het linkse PVDA gebruikt de nieuwe cijfers als aanleiding om de accijnshervorming van de energiefactuur die op tafel van de federale regering ligt, aan te vallen. “In plaats van alleenstaanden en gezinnen verder op kosten te jagen, bespreekt de regering beter een structurele blokkering van de energieprijzen op basis van de reële productiekosten”, pleit federaal parlementslid Peter Mertens. Volgens de partij is de jaarfactuur voor stroom in ons land gemiddeld 500 euro duurder dan in de buurlanden. Een cijfer dat klopt, maar serieus vertekend wordt door de geblokkeerde consumentenprijs in Frankrijk, die in verhouding erg laag ligt. Vergelijken we met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, ligt de jaarfactuur hier gemiddeld 266 euro hoger.

Voor aardgas is Nederland nog steeds het duurste van de vijf landen die de CREG maandelijks vergelijkt. Daar betaalt een gezin met gemiddeld verbruik meer dan 1.100 euro méér dan in België. Bij ons bedroeg een geschatte jaarfactuur bij gemiddeld verbruik volgens de CREG in januari 2.750 euro. Daarmee heeft een gezin in België de op één na hoogste aardgasfactuur van de vijf landen. Eerder ging ook Duitsland ons nog voor, maar doordat de daling tegenover vorig maand daar meer uitgesproken is, zakt de factuur bij de Duitsers naar een lager niveau dan bij ons. Het Verenigd Koninkrijk en - opnieuw - Frankrijk sluiten de rij.

Tellen we de geschatte jaarfacturen voor een gemiddeld gezin voor stroom en aardgas samen, was Nederland in januari het land met de hoogste energiefactuur (5.438,41 euro), gevolgd door België (4.665,26 euro). Duitsland (4.133,18 euro), het Verenigd Koninkrijk (3.862,58) en Frankrijk (2.796,39) volgen.

Geschatte jaarfactuur gemiddeld gezin: