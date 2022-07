Energie van je zonnepanelen goedkoop verkopen aan de buren? Dat mag – maar niemand doet het

Wie energie opwekt met zonnepanelen, kan sinds dit jaar de overschotten doorverkopen aan vrienden, familie of buren. Dat betekent dat bijvoorbeeld bewoners van een appartementsgebouw - die zelf geen zonnepanelen kunnen leggen - samen toch kunnen profiteren van goedkope energie van de zonnepanelen op het dak. Ook mensen die op verschillende adressen wonen, kunnen energie delen. Dat is alvast de theorie. In praktijk is zo’n samenwerking nog nergens opgestart.

Vlaams Parlementslid Staf Aerts (Groen), die de cijfers opvroeg bij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA), wijst met een beschuldigende vinger naar de Vlaamse regering. Die talmt volgens hem met de uitwerking van de wetgeving. Op papier is alles sinds 1 januari wettelijk in kannen en kruiken. Maar de uitrol liep flink vertraging op, waardoor bijvoorbeeld mensen op verschillende adressen pas sinds 1 juli energie kunnen delen.

En zelfs dat loopt niet van een leien dakje. Mensen die aan energiedelen willen doen, krijgen nu nog te horen dat dat enkel mogelijk is als ze bij dezelfde leverancier aangesloten zijn. Een obstakel dat allang verholpen had moeten worden, klinkt het.

“Door de oorlog in Oekraïne swingen de energieprijzen de pan uit, steeds meer mensen hebben moeite om hun energiefactuur te betalen. Goedkopere zonne-energie kan de energiefactuur direct verlichten, het is dus onbegrijpelijk dat de regering-Jambon niet veel sneller werk maakt van de mogelijkheid om goedkope energie onderling te delen”, zegt Aerts.

In principe zou het zelfs mogelijk moeten zijn dat mensen en organisaties samen een zogenaamde energiegemeenschap opstarten, waarbij ze samen energie opwekken en delen. Maar in de praktijk zal dat pas vanaf begin volgend jaar het geval zijn. Nochtans is er volgens Aerts geen tijd te verliezen. “In volle energiecrisis slaagt de regering-Jambon er niet in om mensen goedkope energie die ze over hebben te laten delen met anderen, terwijl ze dat wel wettelijk verplicht is.”

Het kabinet van minister Demir laat in een reactie weten zich niet aangesproken te voelen. “De minister heeft het wettelijk kader in orde gebracht, maar het probleem zit bij de netbeheerder Fluvius. Hun databanken zijn gewoon niet klaar. Er hangt hen daarvoor trouwens een boete boven het hoofd van de de VREG, de Vlaamse energiewaakhond,” zegt woordvoerder Andy Pieters.