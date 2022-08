Energie-expert is sceptisch over voorstel gratis zonnepanelen: ‘Veel mensen die van het sociale tarief gebruikmaken zijn huurders’

Zowat een miljoen gezinnen hebben in ons land recht op een sociaal tarief voor hun energie. Maar in plaats van dat bedrag uit te keren aan de mensen is het volgens sommige politici beter om met dat geld te investeren in groene stroom.

Als degenen die recht hebben op dat tarief in plaats daarvan gratis zonnepanelen kunnen leggen, dan lost het probleem van de hoge elektriciteitsfactuur op termijn zichzelf op. Antwerps Vooruit-schepen Tom Meeuws beet voor het weekend de spits af in onze krant. Hij verwees naar het Australische ‘Cash for Solar’- programma, waarbij de overheid kwetsbare gezinnen de kans geeft om gratis zonnepannelen te vragen als ze voor tien jaar afzien van hun recht op het sociale tarief.

Maandag lanceerden cd&v-kamerlid Leen Dierick en Robrecht Bothuyne, haar partijgenoot in het Vlaamse parlement, het voorstel in Het Nieuwsblad. Ze baseren zich op een eenvoudige rekensom.

Een gemiddeld gezin verbruikt in ons land 3.500 kilowattuur per jaar en betaalt daar zo’n 1.550 euro per jaar voor. Voor wie onder het sociale tarief valt, loopt de rekening terug tot 740 euro. Een gezin met zonnepanelen betaalt maar 30 euro per jaar meer, terwijl de overheid niet meer moet tussenkomen.

Door de hoge energieprijzen kost de energiesteun de federale overheid momenteel handen vol geld. Het sociale tarief (voor gas en elektriciteit samen) kostte de schatkist dit jaar 100 miljoen euro per maand, waarvan er 40 miljoen euro naar de elektriciteitsfacturen ging.

Huiseigenaars

Het uiteindelijk doel van cd&v is om er met deze steunmaatregel stapsgewijs voor te zorgen dat opnieuw de oorspronkelijke doelgroep van het sociale tarief gebruikmaakt. Dat was zo’n 8,5 procent van de gezinnen, momenteel doet 20 procent er een beroep op.

Maar omdat enkel huiseigenaars zonnepanelen kunnen leggen, brengt het voorstel volgens Alex Polfliet, consultant en directeur van Zero Emission Solutions, maar weinig zoden aan de dijk. “Op het eerste gezicht lijkt het een heel goed voorstel, maar helaas gaat het voor veel mensen die van het sociale tarief gebruikmaken geen soelaas brengen”, zegt Polfliet. “Zij zijn namelijk huurders.”

Wat Polfliet nu nog mist, is dat het voorstel dus geen prikkel zou geven aan de verhuurder om zonnepanelen op een huurwoning te plaatsen. Als een gezin toch gewoon gebruik kan maken van het sociale tarief is er voor de rechthebbenden uiteindelijk weinig verschil. “Maar momenteel zijn er ook heel wat huiseigenaars die zijn aangewezen op het sociale tarief”, klinkt het dan weer bij Dierick. “Die mensen hebben het vandaag ook lastig.”

De politici lanceerden hun voorstel in de aanloop naar het Overlegcomité van woensdag, waar de verschillende overheidsniveaus zich over de energiecrisis buigen. Het voorstel lijkt ook binnen verschillende niveaus te vallen. Subsidies voor zonnepanelen zijn een Vlaamse bevoegdheid, het sociale tarief valt onder de federale paraplu.

Voor een eerste reactie wijzen de woordvoerders van de twee energieministers alvast naar elkaar. “Het is zeker een goed voorstel”, zegt Jonas Dutordoir, woordvoerder van federaal minister Tinne Van der Straeten (Groen). “We moeten inderdaad ook voor structurele oplossingen zorgen, daarvoor moet er samengewerkt worden. Maar waarom is het sociale tarief vandaag zo noodzakelijk? Omdat Vlaanderen in het verleden niet genoeg maatregelen heeft genomen.”